POLÍTICA
PT aposta em ex-BBB Lucas Penteado e outros nomes para eleição na Câmara
Partido prepara lista com ex-ministros, ex-deputados e novos nomes
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O Partido dos Trabalhadores (PT) deve apostar em uma combinação de nomes tradicionais e novos rostos para disputar as eleições deste ano, especialmente em São Paulo, entre eles, o ex-BBB Lucas Penteado.
Além do ex-participante do reality show, um dos principais nomes é o ex-ministro José Dirceu, que teve condenações anuladas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em 2024. A aposta em famosos tem sido comum a partidos políticos nesta eleição.
Renovação e novos perfis
O partido aposta em uma renovação com nomes como:
- Jean Wyllys;
- Edinho Silva;
- Luna Zarattini;
- Lucas Penteado.
Entre os mais jovens, Lucas Penteado, de 29 anos, ex-participante do Big Brother Brasil, aparece como um dos destaques da nova geração.
Figuras históricas na disputa
Além dos nomes da renovação, o partido também foca em nomes de peso na política, como o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, condenado no caso do mensalão e posteriormente beneficiado com perdão de pena.
A federação partidária formada por PT, PV e PCdoB contava com 82 deputados antes da janela partidária e deve lançar mais de 60 pré-candidatos apenas em São Paulo.
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Deputados que buscam reeleição
Entre os parlamentares que devem tentar a reeleição estão:
- Arlindo Chinaglia;
- Carlos Zarattini;
- Jilmar Tatto;
- Paulo Teixeira;
- Rui Falcão;
- Orlando Silva;
- Vicentinho.
Mudanças no governo
O atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, não disputará as eleições e deve atuar na coordenação da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em regiões estratégicas.
Já outros ministros deixaram seus cargos dentro do prazo eleitoral, como:
- Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo;
- Simone Tebet;
- Marina Silva.
Cenário eleitoral
A estratégia do PT indica uma tentativa de equilibrar experiência política com renovação, mirando ampliar sua representação na Câmara dos Deputados e fortalecer sua base eleitoral.
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