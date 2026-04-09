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POLÍTICA

PT aposta em ex-BBB Lucas Penteado e outros nomes para eleição na Câmara

Partido prepara lista com ex-ministros, ex-deputados e novos nomes

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/04/2026 - 15:05 h | Atualizada em 09/04/2026 - 15:21

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Ex-participante do Big Brother Brasil, Lucas Penteado
Ex-participante do Big Brother Brasil, Lucas Penteado -

O Partido dos Trabalhadores (PT) deve apostar em uma combinação de nomes tradicionais e novos rostos para disputar as eleições deste ano, especialmente em São Paulo, entre eles, o ex-BBB Lucas Penteado.

Além do ex-participante do reality show, um dos principais nomes é o ex-ministro José Dirceu, que teve condenações anuladas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em 2024. A aposta em famosos tem sido comum a partidos políticos nesta eleição.

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Renovação e novos perfis

O partido aposta em uma renovação com nomes como:

  • Jean Wyllys;
  • Edinho Silva;
  • Luna Zarattini;
  • Lucas Penteado.

Entre os mais jovens, Lucas Penteado, de 29 anos, ex-participante do Big Brother Brasil, aparece como um dos destaques da nova geração.

Ex-participante do Big Brother Brasil, Lucas Penteado
Ex-participante do Big Brother Brasil, Lucas Penteado | Foto: Fábio Rocha/TV Globo

Figuras históricas na disputa

Além dos nomes da renovação, o partido também foca em nomes de peso na política, como o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, condenado no caso do mensalão e posteriormente beneficiado com perdão de pena.

A federação partidária formada por PT, PV e PCdoB contava com 82 deputados antes da janela partidária e deve lançar mais de 60 pré-candidatos apenas em São Paulo.

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Deputados que buscam reeleição

Entre os parlamentares que devem tentar a reeleição estão:

  • Arlindo Chinaglia;
  • Carlos Zarattini;
  • Jilmar Tatto;
  • Paulo Teixeira;
  • Rui Falcão;
  • Orlando Silva;
  • Vicentinho.

Mudanças no governo

O atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, não disputará as eleições e deve atuar na coordenação da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em regiões estratégicas.

Já outros ministros deixaram seus cargos dentro do prazo eleitoral, como:

  • Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo;
  • Simone Tebet;
  • Marina Silva.

Cenário eleitoral

A estratégia do PT indica uma tentativa de equilibrar experiência política com renovação, mirando ampliar sua representação na Câmara dos Deputados e fortalecer sua base eleitoral.

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Tags:

eleições Lucas Penteado partido dos trabalhadores

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