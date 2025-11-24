PT define plano para deputado brigão de olho em 2026

Deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas (PT) - Foto: Divulgação/Alep

O PT já traçou os planos para o deputado estadual Renato Freitas (PR), que se envolveu em uma briga em Curitiba, na última quarta-feira, 19, e acabou com o nariz quebrado.

Pré-candidato a deputado federal em 2026, Freitas deve ser um dos puxadores de voto da legenda para a Câmara Federal. Conforme o colunista Guilherme Amado, do PlatôBR, a avaliação é que o embate não deve afetar a campanha do petista no ano que vem.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As manifestações de apoio têm sido maiores que as de crítica. O potencial viral de Freitas é um dos ativos dele como liderança do PT e só cresceu com a briga de rua. Um vídeo publicado por ele, nas redes sociais após a briga, teve mais de 367 mil curtidas em 24 horas.

Renato Freitas chegou a ter o mandato de vereador cassado em 2022, ao fazer um protesto antirracista dentro de uma igreja. O mandato foi restabelecido pelo STF dois meses depois.

Deputado do PT tem o nariz quebrado após briga de rua

Um deputado do PT se envolveu em uma briga no meio da rua, em plena luz do dia e acabou tendo o nariz quebrado após receber um soco.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o deputado estadual Renato Freitas, da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), sendo provocado por um homem no centro de Curitiba, onde o briga ocorreu.

Em um deles, é possível ouvir o homem de preto dizer ao parlamentar: "Você não é o famosinho?'. As imagens mostram o parlamentar, de amarelo, trocando socos com o homem, que estava de roupa preta.

Freitas acabou recebendo um soco no nariz, que acabou quebrado. Ele foi encaminhado para atendimento médico.