Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

PT define plano para deputado brigão de olho em 2026

Renato Freitas, deputado estadual do PT do Paraná, se envolveu em briga na última semana

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/11/2025 - 10:09 h
Deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas (PT)
Deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas (PT) -

O PT já traçou os planos para o deputado estadual Renato Freitas (PR), que se envolveu em uma briga em Curitiba, na última quarta-feira, 19, e acabou com o nariz quebrado.

Pré-candidato a deputado federal em 2026, Freitas deve ser um dos puxadores de voto da legenda para a Câmara Federal. Conforme o colunista Guilherme Amado, do PlatôBR, a avaliação é que o embate não deve afetar a campanha do petista no ano que vem.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As manifestações de apoio têm sido maiores que as de crítica. O potencial viral de Freitas é um dos ativos dele como liderança do PT e só cresceu com a briga de rua. Um vídeo publicado por ele, nas redes sociais após a briga, teve mais de 367 mil curtidas em 24 horas.

Leia Também:

Brigas e invasão à igreja: quem é Renato Freitas, o deputado 'brigão' do PT
Homem que brigou com deputado do PT já foi preso; saiba detalhes

Renato Freitas chegou a ter o mandato de vereador cassado em 2022, ao fazer um protesto antirracista dentro de uma igreja. O mandato foi restabelecido pelo STF dois meses depois.

Deputado do PT tem o nariz quebrado após briga de rua

Um deputado do PT se envolveu em uma briga no meio da rua, em plena luz do dia e acabou tendo o nariz quebrado após receber um soco.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o deputado estadual Renato Freitas, da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), sendo provocado por um homem no centro de Curitiba, onde o briga ocorreu.

Em um deles, é possível ouvir o homem de preto dizer ao parlamentar: "Você não é o famosinho?'. As imagens mostram o parlamentar, de amarelo, trocando socos com o homem, que estava de roupa preta.

Freitas acabou recebendo um soco no nariz, que acabou quebrado. Ele foi encaminhado para atendimento médico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 paraná PT Renato Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas (PT)
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas (PT)
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas (PT)
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas (PT)
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x