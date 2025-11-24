POLÍTICA
PT define plano para deputado brigão de olho em 2026
Renato Freitas, deputado estadual do PT do Paraná, se envolveu em briga na última semana
Por Yuri Abreu
O PT já traçou os planos para o deputado estadual Renato Freitas (PR), que se envolveu em uma briga em Curitiba, na última quarta-feira, 19, e acabou com o nariz quebrado.
Pré-candidato a deputado federal em 2026, Freitas deve ser um dos puxadores de voto da legenda para a Câmara Federal. Conforme o colunista Guilherme Amado, do PlatôBR, a avaliação é que o embate não deve afetar a campanha do petista no ano que vem.
As manifestações de apoio têm sido maiores que as de crítica. O potencial viral de Freitas é um dos ativos dele como liderança do PT e só cresceu com a briga de rua. Um vídeo publicado por ele, nas redes sociais após a briga, teve mais de 367 mil curtidas em 24 horas.
Renato Freitas chegou a ter o mandato de vereador cassado em 2022, ao fazer um protesto antirracista dentro de uma igreja. O mandato foi restabelecido pelo STF dois meses depois.
Deputado do PT tem o nariz quebrado após briga de rua
Um deputado do PT se envolveu em uma briga no meio da rua, em plena luz do dia e acabou tendo o nariz quebrado após receber um soco.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o deputado estadual Renato Freitas, da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), sendo provocado por um homem no centro de Curitiba, onde o briga ocorreu.
Em um deles, é possível ouvir o homem de preto dizer ao parlamentar: "Você não é o famosinho?'. As imagens mostram o parlamentar, de amarelo, trocando socos com o homem, que estava de roupa preta.
Freitas acabou recebendo um soco no nariz, que acabou quebrado. Ele foi encaminhado para atendimento médico.
⚠️ GRAVÍSSIMO: Deputado petista Renato Freitas é flagrado apanhando nas ruas de Curitiba e choca a internet. "Parecia o Bambam contra o Popó" diz leitor. pic.twitter.com/BFs5zX9brL— Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) November 19, 2025
