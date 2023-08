"Quem quer apoio, tem que estar disposto a apoiar", aponta Geraldo

Após movimentar a esfera política com o aceno público à candidatura de Olívia Santana para a Prefeitura de Salvador, se comprometendo inclusive a uma possível vice da deputada estadual, o vice-governador Geraldo Jr. voltou a afirmar ter o "sonho" de ser o candidato, desde que seja uma decisão firmada na unidade da base governista.

Em pauta pela manhã, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a afirmar que não há "pressa" para a definição do candidato do seu grupo e que o prazo para isso vai até outubro.

"Continuo reafirmando o meu sonho de governar a cidade de Salvador e eu vou governar essa cidade. Não sei quando, pois as vezes o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas se essa for a missão dada pelo governador, irei desempenhar com maestria e com a unidade do nosso grupo político, respeitando o adversário, nós iremos pra vitória", pontuou durante encontro municipal do PSD nesta segunda-feira, 24.

Sobre a postagem onde afirmou que estaria disposto a ser o "Geraldinho de Olívia" e apoiar a candidatura da comunista, Geraldo voltou a elogiar o nome da deputada e deixou um recado para a base.

"Deixei um recado para a sociedade política. Nós ganhamos as últimas eleições através da unidade, sob a batuta do ministro Rui Costa, do governador Jerônimo Rodrigues e do nosso senador Jaques Wagner e vamos ganhar as eleições municipais", afirmou.

"Estamos buscando a unidade do nosso grupo político. E não dá pra falar de eleições municipais aqui na capital e não lembrar de um nome como o de Olívia Santana. Ela que foi vereadora, que é deputada estadual e que foi uma referência de votação nas últimas eleições. O que eu quis dizer é o seguinte: Quem quer apoio, tem que estar disposto a apoiar".