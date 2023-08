Geraldo Jr. desiste de 'sonho' e se coloca como vice de Olívia Santana

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) desistiu do "sonho" de enfrentar o seu ex-aliado político, o pretenso à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), nas urnas em 2024. O 'líder', aparentemente, passou o bastão para a pré-candidata do PCdoB, Olívia Santana. Inclusive, nas redes sociais, ele até montou a chapa do próximo pleito e aparece como vice da comunista.

Em um post parabenizando a parlamentar, o ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS) até sugeriu o nome da cabeça de chapa. "Olívia Santana de Geraldinho ou Geraldinho de Olívia Santana?".

"Estou disposto a ser Geraldo Júnior de Olívia Santana, reconhecendo a importância e o impacto positivo que ela tem na política da capital baiana", afirmou na legenda da publicação.

A desistência de Geraldo Júnior (MDB) surge um dia após a oficialização da pré-candidatura de Olívia Santana pelo diretório municipal do PCdoB.

A nova chapa, contudo, já inicia enfrentando a resistência do PT municipal, que defende a força do "13" para ocupar o Palácio Thomé de Souza. Para isso, o nome do deputado estadual Robinson Almeida (PT) vem sendo aventado pelo grupo petista.

Outra pessoa que pode ser empecilho para aprovação da chapa pela conselho político é a pretensa candidatura do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), José Trindade (PSB), visto como o "menino dos olhos de Rui Costa", que coloca seu nome à disposição para o pleito.



Os nomes ainda serão analisados pelo conselho político da federação PT-PCdoB e PV, incluindo o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o senador Jaques Wagner. A reunião dos membros está prevista para acontecer em agosto, como anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Na oportunidade, os integrantes irão avaliar os nomes postos para as eleições do ano que vem.