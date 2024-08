Radiovaldo comenta primeiros dias na Alba: “Muito confiante”

Novo deputado estadual tomou posse no último dia 26, na Alba - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Após posse na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) como deputado estadual, Radiovaldo Costa, comentou, na manhã deste domingo, 4, sobre os dias na Casa.



Leia mais

>> Geraldo Júnior lança candidatura a prefeito de Salvador

“É um momento ainda de muita emoção, muita alegria, até porque a gente tinha uma expectativa de assumir o mandato e conseguimos. Agora, claro, que mesmo na condição de suplente a gente vai buscar atuar rapidamente de forma intensa para atender as expectativas, principalmente, das regiões onde nós tivemos uma maior votação, atendendo também a expectativa dos eleitores. Então, estou muito confiante de que a gente possa fazer um trabalho que corresponda justamente a essa expectativa”, declarou, durante convenção do PT, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Leia mais

>> Jerônimo justifica falta de Rui em convenção do PT: “Pediu desculpas”

O parlamentar também falou sobre as eleições de 2026 para deputado e se mostrou confiante.



Leia mais

>> Suíca descarta risco de redução da bancada na Câmara

“Quando você assume o mandato, as coisas de fato mudam. A chave gira e a gente ganha uma visibilidade maior, também uma responsabilidade maior, então isso sempre acaba ajudando em qualquer processo eleitoral. Quem tem mandato, indiscutivelmente, em qualquer nível, sempre acaba tendo vantagem. Então, espero aproveitar esse momento do mandato, não só pensando eleitoralmente, mas também em corresponder a atuação de representar o povo da Bahia na Assembleia, pautando os temas de interesse da sociedade baiana”, concluiu.



Leia mais

>> Martha Rodrigues fala em eleição maís difícil na disputa pela Câmara

O novo deputado estadual tomou posse no último dia 26, na Alba. Ex-dirigente do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro-BA) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), ocupa a vaga na bancada do PT pela licença da titular da cadeira, deputada Neusa Cadore (PT), que assumiu a Secretaria estadual de Políticas para as Mulheres (SPM).