Ramagem pode ficar livre nos EUA até fim do processo de asilo

Ramagem foi preso nos Estados Unidos - Foto: Mauro Pimentel | AFP

Alexandre Ramagem poderá ficar em liberdade nos Estados Unidos, enquanto aguarda o processo de exílio para o Brasil. A decisão foi divulgada pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), nesta quinta-feira, 16, em conversa com a Polícia Federal (PF) brasileira.

O ex-deputado federal foi detido pela polícia norte-americana na última segunda-feira, 13, e liberado na quarta-feira, 15. A prisão aconteceu em Orlando, mas ele foi encaminhado a um centro de detenção no Condado de Orange, também na Flórida.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foragido da justiça brasileira, Ramagem foi capturado devido a questões migratórias. Condenado há 16 anos de prisão no Brasil, referente ao caso da trama golpista organizado por bolsonaristas, ele aguarda o resultado do novo processo para retornar ao país natal.

De acordo com informações divulgadas pelo g1, as autoridades brasileiras estão preparando um relatório com informações e documentos que podem acelerar o processo de deportação de Ramagem para o Brasil o quanto antes, impedindo a concessão de asilo político solicitado por ele.