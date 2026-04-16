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LIBERDADE

Ramagem pode ficar livre nos EUA até fim do processo de asilo

O ex-deputado federal foi detido nos Estados Unidos nesta semana

Franciely Gomes
Por

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Ramagem foi preso nos Estados Unidos
Ramagem foi preso nos Estados Unidos -

Alexandre Ramagem poderá ficar em liberdade nos Estados Unidos, enquanto aguarda o processo de exílio para o Brasil. A decisão foi divulgada pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), nesta quinta-feira, 16, em conversa com a Polícia Federal (PF) brasileira.

O ex-deputado federal foi detido pela polícia norte-americana na última segunda-feira, 13, e liberado na quarta-feira, 15. A prisão aconteceu em Orlando, mas ele foi encaminhado a um centro de detenção no Condado de Orange, também na Flórida.

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Foragido da justiça brasileira, Ramagem foi capturado devido a questões migratórias. Condenado há 16 anos de prisão no Brasil, referente ao caso da trama golpista organizado por bolsonaristas, ele aguarda o resultado do novo processo para retornar ao país natal.

De acordo com informações divulgadas pelo g1, as autoridades brasileiras estão preparando um relatório com informações e documentos que podem acelerar o processo de deportação de Ramagem para o Brasil o quanto antes, impedindo a concessão de asilo político solicitado por ele.

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Tags:

Alexandre Ramagem estados unidos Política

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