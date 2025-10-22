Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Rival de Boulos em 2024 provoca psolista após confirmação em pasta

Guilherme Boulos foi nomeado por Lula (PT) para a Secretaria-Geral da Presidência, na segunda-feira, 20

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/10/2025 - 6:48 h
Guilherme Boulos foi nomeado por Lula para a Secretaia-Geral da Presidência
Guilherme Boulos foi nomeado por Lula para a Secretaia-Geral da Presidência

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), provocou o agora ministro da Secretaria-Geral de governo, Guilherme Boulos (PSOL), após o psolista ter sido nomeado pelo presidente Lula à pasta, na última segunda-feira, 20.

O emedebista e Boulos foram adversários nas eleições à Prefeitura de São Paulo, em 2024, quando Nunes sagrou-se vencedor na disputa contra o psolista, no 2ª turno.

Na ocasião, Nunes obteve 3.393.110 votos (59,35% dos votos válidos), enquanto o candidato Guilherme Boulos (PSOL) recebeu 2.323.901 votos (40,65% dos válidos).

Leia Também:

Ex-ministro de Lula reage após ser substituído por Boulos
Saiba quem deve assumir a vaga de Boulos na Câmara dos Deputados
Lula oficializa Guilherme Boulos como ministro de olho em 2026

Ao ser questionado sobre a nomeação do adversário político, na terça-feira, 21, Nunes ironizou: “Vai ter uma carteira assinada pela primeira vez, e desejo boa sorte a ele. Só isso”, disse.

Apesar da crítica, ministros de Estado não têm vínculo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eles são considerados agentes políticos, com direitos e deveres previstos na Constituição Federal.

Em seguida, o emedebista classificou Guilherme Boulos com "radical". “Ter pessoas radicais no governo federal preocupa. A gente precisa de pessoas que dialoguem com todo mundo. O radicalismo é muito ruim”, afirmou o prefeito.

No entanto, reforçou que a decisão é prerrogativa do presidente Lula (PT). "Ele deve saber o que está fazendo".

Provocações

Durante a disputa em 2024, Nunes e outros adversários questionaram a experiência profissional de Boulos. O empresário Pablo Marçal (PRTB), por exemplo, chegou a exibir uma carteira de trabalho em debates televisivos como forma de provocação.

Tags:

carteira assinada Guilherme Boulos Ricardo Nunes

