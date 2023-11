Robinson transfere culpa da crise no transporte para Bruno e ACM | A TARDE

O pré-candidato à Prefeitura de Salvador, o deputado estadual Robinson Almeida (PT), comentou nesta quarta-feira, 8, sobre a crítica feita pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), a respeito do transporte público. Para o gestor municipal, falta sensibilidade do governo federal, uma vez que a receita de passagens é insuficiente.

“Se o sistema de transporte sobre pneus em Salvador está falido, a responsabilidade é do atual prefeito e do ex-prefeito”, declarou o petista, durante o evento para a entrega de 67 ambulâncias para municípios, na sede da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), no Centro Administrativo da Bahia (CAB)

O parlamentar também declarou que a cidade já vem sofrendo há um tempo com a crise no transporte e que, segundo ele, o ex-prefeito ACM Neto e o atual gestor da capital baiana não tomaram nenhuma providência.“Deixaram a crise se arrastar”

O petista ainda disse que a implantação do BRT em Salvador, realizada por Bruno Reis, “não resolve o problema de Salvador”.

“É um conjunto de incompetências que agora quer transferir a responsabilidade”, declarou.

As alfinetadas de Bruno Reis começaram no último mês, quando o gestor da capital baiana atribuiu ao metrô a responsabilidade pelo baixo desempenho dos ônibus na capital baiana.

O prefeito disse que a crise vivenciada pelos transportes públicos soteropolitanos foi atenuada com a chegada do metrô. De acordo com Reis, o sistema metroviário arrecada maior percentual da receita, enquanto os ônibus ficam apenas com 39% do valor recolhido.