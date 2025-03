Rui Costa e Haddad conversam sobre MP após posse de Gleisi

Haddad e Rui devem nova medida provisória nesta semana - Foto: Diogo Zacarias | MF

Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda, Fernando Haddad, conversaram no Palácio do Planalto na tarde da segunda-feira, 10, após a posse de Gleisi Hoffman como nova titular da Secretaria de Relações Institucionais.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, o rápido diálogo entre os ministros foi sobre a medida provisória (MP) que permitirá a modalidade de crédito consignado para trabalhadores formais da iniciativa privada. Haddad e Rui acertaram detalhes burocráticos em relação à proposta.

A previsão é de que a MP seja editada na quarta-feira, 12. O governo federal prevê, inclusive, realizar evento no Planalto para sacramentar a medida. A cerimônia está prevista para as 11h da quarta e deve contar com a presença dos dois ministros.