Rui e Haddad agendam encontro para selar destino do novo auxílio gás

Rui Costa ao lado de Fernando Haddad - Foto: Ricardo Stuckert | Divulgação

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), agendou para esta quarta-feira, 4, um encontro com o titular do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na sede da pasta. O assunto em questão é o impasse em torno do formato para o novo auxílio gás, previsto para entrar em vigor a partir de 2025.

De acordo com informações de Renata Agostini, do jornal O Globo, os secretários-executivos da Casa Civil, Miriam Belchior, e da Fazenda, Dario Durigan, devem participar da conversa, que visa um consenso sobre o formato do Gás para Todos, anunciado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista ao canal GloboNews, Haddad disse ter conversado com Lula acerca do tema, após o envio de proposta do Orçamento para 2025 vir com mudanças no auxílio gás. Economistas apontam que a manobra usada pelo Planalto tenta deixar o programa fora do arcabouço fiscal, sucessor do teto de gastos.

"Falei com lula na segunda-feira e ele autorizou que sentássemos com a Casa Civil para não excepcionalizar o investimento que vai ter que ser feitro nesse programa para 2025. Tem espaço para a gente rever esse procedimento", disse Haddad.