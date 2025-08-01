Menu
IMPACTOS INDIRETOS

Saiba como o tarifaço de Trump pode atingir o futebol brasileiro

Medida assinada pelo presidente dos EUA começa a valer na próxima semana

Por Redação

01/08/2025 - 9:33 h
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump -

O tarifaço de 50% para produtos brasileiros decretado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode afetar o futebol brasileiro, ainda que de forma indireta.

De acordo com Mozar Carvalho, advogado tributarista do escritório Machado de Carvalho Advocacia, “os impactos indiretos podem causar uma escassez de bons atletas no Brasil” a depender dos impactos na economia nacional como um todo.

“Imagine a economia do Brasil encolhendo com cerca de 120 mil empregos a menos e o real despencando, isso vai tornar, sem sombra de dúvidas, o salário em dólar e em euro para os atletas nacionais nos deixarem”, comentou o advogado à CNN Brasil.

Carvalho comenta que, se houver uma política de reciprocidade brasileira sobre as taxas, times e torcedores podem pagar a conta.

“Equipamentos esportivos importantes para os clubes vão ficar mais caros e com a política da reciprocidade, é certo que isso vai afetar os clubes brasileiros que vivem da utilização destes equipamentos, seja interno ou seja em vendas de camisas ou outros acessórios. Ou seja, o tarifaço acaba sacudindo o futebol por tabela”, comentou em caso de possíveis importações do mercado americano.

Baixo risco

Segundo dados da Ápice, a Associação pela Indústria e Comércio Esportivo, que é formada por empresas nacionais e internacionais do setor, o setor faturou R$5,6 milhões no Brasil com a venda de peças de vestuário, calçados, acessórios e meias.

Porém, o diretor executivo da instituição, Renato Jardim, explicou que o Brasil não exporta manufaturados esportivos para os EUA e que, além do mercado nacional, os itens brasileiros são exportados para países da América do Sul.

Os produtos esportivos importados que chegam ao Brasil tem a Ásia como destino, portanto, não serão afetados diretamente pelo tarifaço.

Trump assina decreto do tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta quarta-feira, 30, o decreto que estabelece a sobretaxa de 50% em produtos brasileiros exportados para o país. A medida, que passa a valer a partir de 6 de agosto, é apontada como uma reação ao Judiciário brasileiro.

"A medida visa responder às ações do governo brasileiro que, segundo o comunicado, prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos EUA, a política externa e a economia do país", diz trecho do documento publicado pela Casa Branca.

x