Trump não quer conversar sobre tarifaço, diz ministra de Lula

Ministra diz que Trump não quer dialogar - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Brendan Smialowski

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Gleisi Hoffmann (PT), afirmou, nesta terça-feira, 29, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer conversar com o Brasil sobre a tarifa de 50% dos produtos brasileiros exportados para o país, que passa a valer a partir da próxima sexta, 1.

Segundo Gleisi, para qualquer negociação avançar, os dois presidentes precisam estar dispostos a conversar. A ministra reforçou que o governo brasileiro quer dialogar acerca do assunto.

“O presidente Trump disse que não quer conversar agora, então não adianta o presidente Lula buscar a conversa. Uma negociação entre dois chefes de Estado tem uma preparação dos negociadores para que isso aconteça, não é um telemarketing", disparou a ministra, que ainda negou qualquer recusa do Palácio do Planalto em conversar com os Estados Unidos.

"Nunca nos recusamos a negociar em termos justos e equilibrados com nossos parceiros comerciais, e os companheiros da União Europeia sabem disso. Mas não podemos aceitar —nenhum país soberano pode aceitar— ingerência externa nos processos e decisões do seu Poder Judiciário, do Congresso Nacional ou de qualquer outra instituição", pontuou Gleisi em conversa com a imprensa.

Quando começa o tarifaço?

A sobretaxa de 50% dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros exportados para o país, apelidada de 'tarifaço', passa a valer a partir da próxima sexta-feira, 1. O governo Lula tem buscado, por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), alternativas para que, caso saia do papel, a tarifa não cause grandes impactos ao comércio do Brasil.

Uma das medidas estudadas é a aplicação da Lei da Reciprocidade Comercial, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. O texto permite que o Brasil adote as seguintes ações: