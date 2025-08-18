Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEFONEMA

Saiba o que Putin disse a Lula sobre reunião com Trump

A Lula, Putin disse que reunião com presidente dos EUA foi positiva

Agência Brasil

Por Agência Brasil

18/08/2025 - 12:54 h
Lula e Putin conversaram por telefone nesta segunda-feira, 18.
Lula e Putin conversaram por telefone nesta segunda-feira, 18. -

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, telefonou, nesta segunda-feira (18), para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a fim de compartilhar informações sobre sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Alasca, na última sexta-feira (15).

A Lula, Putin disse que a reunião foi positiva. O russo e o estadunidense se encontraram em busca de um acordo para o fim da guerra na Ucrânia.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Governo deve apresentar medidas de regulação das redes nesta semana
Lula recebe presidente do Equador em Brasília em meio a tarifa dos EUA
Brasil envia resposta à investigação dos EUA sobre Pix nesta segunda

Na ligação de cerca de 30 minutos, o presidente da Rússia abordou os diversos temas discutidos com Trump e reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz. A iniciativa liderada por Brasil e China busca estabelecer entendimentos comuns para apoiar os esforços globais para alcançar a paz, entre eles o conflito da Rússia na Ucrânia, que já dura mais de três anos.

“O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações”, diz o comunicado do Palácio do Planalto.

Fim da guerra?

Após o encontro na sexta-feira, Trump e Putin afirmaram que haviam feito progresso para um acordo, porém não detalharam como seria esse entendimento. Já nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos se reúne com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

encontro com trump Lula telefonema Vladimir Putin

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Putin conversaram por telefone nesta segunda-feira, 18.
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Lula e Putin conversaram por telefone nesta segunda-feira, 18.
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Lula e Putin conversaram por telefone nesta segunda-feira, 18.
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Lula e Putin conversaram por telefone nesta segunda-feira, 18.
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x