POLÍTICA
POLÍTICA

Saiba o valor bilionário que vai retomar os trabalhos do Estaleiro Enseada

Estaleiro Enseada de Paraguaçu, único de 5ª geração no Brasil, contará com R$ 2,97 bilhões em investimentos para expandir sua capacidade tecnológica

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 12:54 h
Estaleiro Enseada de Paraguaçu
Estaleiro Enseada de Paraguaçu -

A indústria naval brasileira ganhou novo fôlego com a retomada das atividades do Estaleiro Enseada de Paraguaçu, localizado no Recôncavo Baiano, foi conforme divulgado no editorial do Jornal A TARDE da segunda-feira, 29. O empreendimento contará com R$ 2,97 bilhões em investimentos liberados pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM), conforme anúncio do Ministério dos Portos e Aeroportos. O estaleiro está de volta como um marco estratégico para o setor.

Os recursos foram solicitados pela offshore Compagnie Maritime Monégasque (CMM), que escolheu o Estaleiro Enseada como parceiro estratégico. O estaleiro baiano é o único de 5ª geração do Brasil, equipado com tecnologia de ponta e capacidade para atender demandas nacionais e internacionais.

Sua localização estratégica às margens do Rio Paraguaçu também foi decisiva para a escolha.

O aporte permitirá a construção de seis navios especializados no combate a vazamentos de óleo, além de gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos.

A medida tem sido celebrada não apenas como um marco para a Bahia, mas também como uma referência nacional no fortalecimento da engenharia naval.

Com capacidade para construir sondas, plataformas e embarcações, o Estaleiro Enseada projeta remuneração compatível com a magnitude do trabalho proposto.

Do total aprovado de R$ 4 bilhões para 14 projetos em seis estados, a Bahia se destacou com a destinação de mais de 50% dos recursos. Os estados do Pará, Santa Catarina, Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco também foram contemplados.

x