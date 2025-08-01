Saiba qual cidade teve o São João mais organizado da Bahia em 2025

Camaforró foi reconhecido como a festa de São João mais organizada da Bahia - Foto: William Rocha / Divulgação

A 8ª Edição do Prêmio Melhores do São João na Bahia 2025, realizada na noite de quinta-feira, 31, consagrou Camaçari como vencedor na categoria Cidade, com o troféu de Melhor Organização.

A celebração aconteceu no Cineteatro 2 de Julho, localizado na sede do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), no bairro da Federação, em Salvador. O prêmio reconheceu artistas e municípios que se destacaram no cenário junino em todo o estado.

O Camaforró concorreu ao prêmio junto com outros 99 municípios e a entrega do título consolidou a festa como o melhor São João da região. “É uma alegria muito grande para nós que retomamos esse ano o verdadeiro Camaforró. Esse prêmio é para todo o povo de Camaçari e tenho certeza que no ano que vem o São João será ainda melhor”, celebrou o prefeito Luiz Caetano.

O gestor esteve na premiação acompanhado da coordenadora de Eventos, Aline Marques, da secretária de Cultura, Elci Freitas, do secretário de Relações Institucionais, Ademar Lopes, do diretor de Comunicação, Geraldo Honorato, do secretário de Turismo, Patrício Oliveira, e do vereador Tagner Cerqueira, líder do governo na Câmara Municipal.

O júri técnico formado por jornalistas, artistas e formadores de opinião foi responsável por eleger o Camaforró como vencedor na categoria Melhor Organização. O Prêmio Melhores do São João da Bahia é uma realização do portal de festas juninas São João na Bahia, com patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, parceria com a Salvador FM e apoio do IRDEB.

A festa

Entre os dias 20 e 23 de junho, o Camaforró 2025 reuniu música, arte, cultura e tradição, com segurança, tranquilidade e ordenamento no Espaço Camaçari. Em uma edição histórica, que reuniu mais de 50 grandes nomes do cenário artístico local, regional e nacional durante quatro dias, mais de 250 mil pessoas se divertiram com a programação do palco principal, Caramanchão e da Vila Maria Bonita.

O São João em Camaçari também foi marcado pela inclusão, com o Espaço PCD e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante os shows, proporcionando acessibilidade, segurança e participação ativa das pessoas com deficiência.

Quem passou pelo espaço ainda pôde curtir a decoração temática, que este ano levou travessas com homenagens aos mestres e mestras de cultura, transformando o lugar dos comerciantes em uma verdadeira cidade cenográfica com uma grande praça de alimentação a céu aberto.

Na força-tarefa para levar alegria ao público, 1.500 profissionais atuaram na organização e montagem da festa. Promovido pela Prefeitura de Camaçari, por meio da Coordenação de Eventos, setor vinculado à Secretaria de Governo (Segov), o Camaforró 2025 teve atuação de todos as secretarias e órgãos municipais, e contou também com o trabalho das Polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, do Departamento de Polícia Técnica, Conselho Tutelar e Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

O quesito organização ainda alcançou a mobilidade, com a operação em horário especial do sistema emergencial de transporte público. Ônibus que circularam entre 16 roteiros na sede, orla e zona rural, tudo especialmente desenhado para garantir o deslocamento até o evento.

O novo prêmio se junta ao Selo de Transparência dos Festejos Juninos 2025, concedido pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pelos Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM), por meio do Painel da Transparência dos Festejos Juninos, colocando Camaçari novamente na rota dos grandes eventos.