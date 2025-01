Saiba valor do novo salário de Lula, ministros, senadores e deputados

Presidente Lula (PT) e Congresso Nacional - Foto: Pedro Gontijo | Agência Senado

O presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal (STF), senadores e deputados federais terão os salários reajustados a partir do dia 1º de fevereiro.

A atualização salarial das autoridades foi aprovada por meio do decreto nº 172/2022, submetido ao Congresso Nacional, assinado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Com a atualização, os vencimentos mensais do petista chegam a quase R$ 50 mil.

O novo salário de Lula passará a ser de R$ 46.366,19, o valor também será aplicado para os demais cargos políticos.

Atualmente, o mandatário brasileiro, vice-presidente, membros do Congresso e ministros de Estado recebem um salário de R$ 44.008,52 mensais. Deste modo, o reajuste é equivalente a 5,3%.

Os ministros do STF também terão os vencimentos reajustados em 5,3%, e recebem o mesmo valor das demais funções.