POLÍTICA
APORTE MILIONÁRIO

Salvador vai ganhar novos trens do metrô; veja detalhes

Governo Lula financiará compra, após autorização da Fazenda

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

19/09/2025 - 13:45 h | Atualizada em 24/09/2025 - 19:38
O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou, por meio do Ministério da Fazenda, a garantia da União para a celebração de um contrato de financiamento entre a Caixa Econômica Federal e o governo do Estado da Bahia, no valor de R$ 616 milhões, para a compra de novos trens para o metrô de Salvador e Lauro de Freitas.

O aporte financeiro acontecerá no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Segundo o contrato, os recursos serão liberados em um processo escalonado, que terá início ainda este ano, terminando em 2028. A autorização por parte do Ministério da Fazenda ocorreu após as manifestações positivas da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

"Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 97 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 e com fundamento no art. 1º, inciso II, da Lei nº 10.552, de 13 de novembro de 2002, autorizo a concessão da garantia da União, ressalvada a necessidade de verificação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do disposto nos incisos II e III do § 6º do art. 2º da Portaria Normativa MF nº 500, de 2 de junho de 2023, além da formalização do respectivo contrato de contragarantia", diz o despacho assinado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Imagem ilustrativa da imagem Salvador vai ganhar novos trens do metrô; veja detalhes
| Foto: Reprodução | DOU

O contrato também garante uma carência de 12 meses para o início de quitação, com mais 300 meses para sua amortização, além de uma Taxa de Administração de 2.0% e uma Taxa de Risco de Crédito de 1.0%.

Veja a distribuição de recursos por ano

  • 2025 - R$ 92,4 milhões
  • 2026 - R$ 98,56 milhões
  • 2027 - R$ 295,68 milhões
  • 2028 - R$ 129,36 milhões

Estação Campo Grande

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) adiantou novidades sobre a estação de metrô que será construída na região do Campo Grande. O desembarque, segundo o gestor, ocorrerá onde atualmente é montado o camarote da Câmara Municipal de Salvador durante o Carnaval.

“Nós conversamos com o prefeito a possibilidade de jogar um pouco mais naquela área mais morta, onde mais ou menos ali fica o camarote da Câmara de Vereadores que ali é uma região mais morta”, afirmou o gestor durante entrevista a uma emissora de rádio local.

Lula metrô metrô de salvador Salvador

x