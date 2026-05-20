Saúde investe R$ 62 milhões para ampliação do Hospital do Oeste

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), publicou o resultado da licitação que prevê a reforma e ampliação do Hospital Geral do Oeste, que fica localizado no município de Barreiras. O certame prevê um investimento de R$ 62.067.240,13 (cerca de R$ 62 milhões) para as obras.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 20. Conforme a publicação, o vencedor da licitação foi o “Consórcio Hospital do Oeste”, o qual é formado pelas empresas Comtel Engenharia Ltda. e pela líder Sian Engenharia Ltda.

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O edital foi publicado pelo Governo do Estado em setembro do ano passado, sob a justificativa de que a iniciativa representava um novo passo no fortalecimento da rede pública de saúde no interior.

A unidade é considerada uma referência em alta complexidade para a macrorregião oeste, o hospital atende uma população de cerca de 975 mil habitantes, distribuídos em 36 municípios.

A reforma do Hospital do Oeste

Em contato com o portal A TARDE, a Sesab informou que as obras tratam da construção de espaços para novas especialidades, ampliação de leitos e requalificação da unidade de saúde. Veja o que está previsto:

Construção de Novo Centro Cirúrgico

Construção do Centro de Ensino e Pesquisa

Construção de Novo Centro Ecumênico

Ampliação de leitos de UTI Adulto

Ampliação de Leitos UTI Pediátrica

Ampliação de Leitos de Enfermaria

Implantação da Ressonância Magnética

Novas emergências - Adulto, pediátrica e obstétrica

Requalificação da Fachada

A pasta também afirmou que as obras devem ser iniciadas logo após a assinatura do contrato, que deve ocorrer ainda esta semana. A partir disso, a previsão é de que a reforma e a ampliação sejam concluídas em 20 meses.

Investimento histórico

Segundo a secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, o investimento marca um avanço histórico para o oeste baiano. O Centro de Ensino e Pesquisa do hospital, por exemplo, vinha sendo um dos grandes pedidos da região.

“A ampliação do Hospital do Oeste, somada à entrada em operação do acelerador linear, representa um salto decisivo na capacidade de atendimento da região, garantindo que serviços de alta complexidade estejam disponíveis perto de casa e evitando que milhares de pacientes precisem percorrer longas distâncias em busca de tratamento”, afirmou Roberta.

Para o Governo do Estado, a obra integra o conjunto de investimentos anunciados pela gestão para descentralizar serviços de saúde, reduzir desigualdades regionais e ampliar a resolutividade da rede em todo o estado.