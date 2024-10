Secretário de São José de Jacuípe nega irregularidade

PF avança em invetigação de suposta improbidade adminisrtativa - Foto: Prefeitura de São José do Jacuípe

O secretário de Administração de São José do Jacuípe, Magno Lomes, negou qualquer envolvimento na contratação da empresa W Souza Construções e Limpeza. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar supostas irregularidades no contrato entre a empresa e a prefeitura do município na região da Bacia do Jacuípe.

Leia mais

>> PF apura suposta fraude milionária na prefeitura de São José do Jacuípe

>> Queimadas: Prefeito e aliado são denunciados por fraude em licitação

A defesa do secretário negou que Magno seja um dos investigados. Em nota, a advogada Iracema Souza informou que o cliente apenas foi ouvido no inquérito e acusou que a denúncia foi feita por vereadores de oposição.

Para a reportagem, fontes informaram que o prefeito Peris Cunha e Magno prestaram depoimentos à Polícia Federal, por meio remoto, no final de agosto. A corporação investiga se houve crime de improbidade administrativa no processo de contratação.

Conforme consta no comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a data de abertura da W Souza Construções e Limpeza é de 16 de dezembro de 2020, poucos dias antes da posse de Peris Cunha, que venceu as eleições em novembro. O pouco tempo em atividade não foi impedimento para que a empresa conseguisse garantir um contrato de valores vultuosos.

A empresa foi contratada para prestar serviço de conservação e manutenção predial por R$ 1,2 milhão. O contrato foi publicado no Diário Oficial do dia 1º de abril de 2021 com vigência de em ano. Em março de 2022, a mesma empresa foi contratada para prestação de serviço homem/hora na manutenção e conservação de prédios públicos. O valor da contratação foi de R$ 2,4 milhões. Ainda em 2022, a prefeitura realizou um aditivo ao contrato de 25% equivalente a R$ 600 mil, totalizando o contrato em R$ 3 milhões.