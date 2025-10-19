Segurança pública: governo Lula anuncia investimento de R$ 65 milhões

Governo Lula vai lançar programa para fortalecer e qualificar Guardas Municipais em todo o país - Foto: Bruno Concha/Secom

O governo Lula (PT) vai lançar, na próxima quarta-feira, 22, uma iniciativa com o objetivo de reforçar a segurança pública em todo o país. Trata-se do programa Município Mais Seguro, do Ministério da Justiça, para fortalecimento e qualificação das Guardas Municipais.

Para atingir o objetivo, a pasta vai publicar dois editais destinando até R$ 65 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública em projetos de gestão, equipamentos e capacitação dos agentes.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, será realizada ainda uma pesquisa sobre a realidade dos agentes que fazem parte da corporação, em todo o país.

O investimento na área de segurança pública, considerada estratégica, vem em um momento no qual a violência tem sido a maior preocupação dos brasileiros, conforme uma pesquisa divulgada no início deste mês.

O levantamento mostra que 30% dos entrevistados apontam a questão da segurança pública como sua maior preocupação em relação ao país, superando temas como economia, corrupção e saúde.

Em dezembro do ano passado, a economia era o principal motivo de preocupação, com 21% das menções, seguida da violência, com 20%. Desde então, o medo da criminalidade cresceu 10 pontos percentuais e se consolidou como o maior temor dos brasileiros.

Lula lamenta trágico acidente com 17 mortos em Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste sábado, 18, para lamentar o acidente envolvendo um ônibus fretado que tombou no km 127 da BR-423 na cidade de Saloá, no Agreste de Pernambuco, que resultou na morte de 17 pessoas e outras 17 feridas.

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 15 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor"", escreveu o presidente na rede social X (antigo Twitter).

O ônibus fazia o trajeto entre as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, com destino a Belmonte, no sudoeste da Bahia, quando o motorista perdeu o controle do veículo após uma falha no freio a acabou colidindo com uma rocha às margens da rodovia, voltou para o sentido correto e colidiu em um barranco de areia quando houve o tombamento.