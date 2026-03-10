Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Senado aprova criação de 17,8 mil cargos no serviço público federal

Projeto prevê impacto de R$ 5,3 bilhões e muda eleição em universidades federais

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

10/03/2026 - 21:17 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prédio do Senado Federal, em Brasília
Prédio do Senado Federal, em Brasília -

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 10, um projeto que cria 17,8 mil novos cargos no serviço público federal e prevê reajustes e reestruturação de carreiras. A proposta foi votada de forma simbólica e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De autoria do governo federal, o texto estabelece a criação de 16,3 mil vagas no Ministério da Educação (MEC) e outras 1,5 mil no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo estimativas do governo, o impacto financeiro das medidas pode chegar a R$ 5,3 bilhões em 2026, valor já previsto na Lei Orçamentária Anual deste ano.

Medidas podem alcançar mais de 200 mil servidores

Além da criação de cargos, o projeto também inclui ajustes salariais, gratificações e reorganização de carreiras públicas. Ao todo, o governo calcula que as mudanças podem atingir mais de 200 mil servidores, entre ativos e aposentados.

Apesar do impacto previsto no orçamento, o valor não necessariamente será gasto integralmente. Isso porque parte das vagas depende da criação de novos institutos federais e da realização de concursos públicos.

A proposta já havia sido aprovada anteriormente pela Câmara dos Deputados no início de fevereiro.

Relator chama projeto de maior reestruturação do setor

No Senado, o projeto foi relatado pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, que manteve o texto aprovado pela Câmara. Para o parlamentar, a proposta representa um marco na reorganização da administração pública.

Leia Também:

Após atritos, Lula e Alcolumbre devem conversar nos próximos dias
Veja como será a nova estação de metrô do Campo Grande
Câmara aprova Salvador como capital federal no 2 de julho

“É o maior plano de reestruturação e valorização da carreira do serviço público da história do Brasil”, afirmou.

A votação também foi acompanhada pela ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, uma das principais defensoras da iniciativa dentro do governo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou a atuação da ministra durante a tramitação da proposta.

Novo instituto federal será criado na Paraíba

O texto também prevê a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, resultado do desmembramento do Instituto Federal da Paraíba.

A nova instituição terá sede na cidade de Patos, no estado da Paraíba. A iniciativa foi articulada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, que acompanhou a votação no Senado.

Patos é administrada atualmente por Nabor Wanderley, pai do parlamentar e prefeito reeleito nas eleições municipais de 2024.

Projeto altera escolha de reitores nas universidades

Outro ponto incluído no projeto muda o processo de escolha de reitores nas universidades federais. Atualmente, a comunidade acadêmica escolhe três nomes que são enviados ao presidente da República, responsável por definir quem assumirá o cargo.

Com a nova regra, a eleição passará a ser direta, eliminando o sistema da lista tríplice. Também deixa de existir o peso legal de 70% do voto dos professores em relação aos votos de estudantes e técnicos-administrativos.

Segundo Randolfe Rodrigues, o modelo anterior acabou sendo questionado nos últimos anos.

“A lista tríplice, que no passado foi uma conquista da comunidade universitária, acabou se voltando contra as próprias universidades”, declarou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

congresso Política serviço público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prédio do Senado Federal, em Brasília
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Prédio do Senado Federal, em Brasília
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Prédio do Senado Federal, em Brasília
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Prédio do Senado Federal, em Brasília
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x