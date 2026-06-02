Senado aprova projeto que altera regras de aborto em menores

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A lei de aborto legal no Brasil para menores de idade pode ser alterarada em breve. O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 2, um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que derruba uma resolução sobre o acesso a procedimento seguro para as jovens em casos de estupro.

O PDL visa anular a Resolução 258/2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). A norma em questão é de autoria da deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ) e foi aprovada no final de 2025 na Câmara dos Deputados.

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A lei aguardava a análise da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o que aconteceu nesta terça. Entretanto, a proposta foi votada de maneira simbólica entre os senadores, sem registro nominal de votos.

O que diz a lei?

O texto da PDL foi relatado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) durante a comissão. No relatório, a parlamentar considerou que o Conanda invadiu competência do Poder Legislativo ao criar a resolução.

A norma derrubada pelo Congresso previa a interrupção legal da gestação para crianças e adolescentes como parte das ações de prevenção à morbidade e mortalidade infantil.

A lei também alegava que a Defensoria Pública e o Ministério Público deveriam ser acionados em caso de divergência entre a vontade da criança e a dos pais ou responsáveis com relação ao aborto.

Na prática, a resolução do Conanda viabiliza o processo de interrupção da gravidez em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e/ou situação de risco de vida, como uma maneira menos burocrativa de realizar o procedimento.

O projeto ainda não tem data para ir ao plenário do Senado, onde será votado de forma definitiva e levado a outras áreas competentes.