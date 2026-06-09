Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

BRASIL

Senado vota isenção de imposto para Copa do Mundo Feminina

Plenário da Casa analisa Projeto de Lei relacionado ao ISS (imposto estadual)

Yuri Abreu
Por
Plenário do Senado analisa isenção de ISS para a Copa do Mundo de 2027
Plenário do Senado analisa isenção de ISS para a Copa do Mundo de 2027 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O plenário do Senado deve analisar, nesta terça-feira, 9, a partir das 14h, o projeto de lei que permite a concessão de isenção do Imposto sobre Serviços (ISS) às empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027.

A medida estabelece uma base legal para que os municípios decidam, por meio de uma legislação própria, se vão ou não adotar a desoneração. O texto, já aprovado na Câmara dos Deputados, é uma iniciativa do Poder Executivo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BRASIL

Senado vota isenção de imposto para Copa do Mundo Feminina
Senado vota isenção de imposto para Copa do Mundo Feminina imagem

COPA DO MUNDO

EUA barram árbitro da Copa do Mundo de 2026 no aeroporto
EUA barram árbitro da Copa do Mundo de 2026 no aeroporto imagem

COPA DO MUNDO

Fifa confirma árbitro brasileiro no jogo de abertura da Copa do Mundo
Fifa confirma árbitro brasileiro no jogo de abertura da Copa do Mundo imagem

De acordo com a proposta, o prazo da eventual isenção do ISS deverá coincidir com a duração dos incentivos fiscais concedidos pela União para o evento.

A Copa do Mundo feminina no Brasil será realizada nas seguintes cidades:

  • Brasília,
  • Belo Horizonte,
  • Rio de Janeiro,
  • São Paulo,
  • Recife,
  • Salvador,
  • Fortaleza,
  • Porto Alegre
Brasil vai sediar Copa do Mundo Feminina de 2027
Brasil vai sediar Copa do Mundo Feminina de 2027 - Foto: Thais Magalhães/CBF

Perda de arrecadação

Em abril, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços (ISS) — imposto municipal — para atividades ligadas à realização da Copa do Mundo da Fifa 2027 de Futebol Feminino.

Segundo o governo federal, a medida é fundamental para honrar a “agenda ampla de desonerações fiscais” assumida pelo país durante o processo de candidatura junto à Fifa, garantindo a viabilidade econômica do torneio em território brasileiro.

Em 2014, o país deixou de arrecadar mais de R$ 1 bilhão em impostos durante a realização da Copa do Mundo masculina, devido às isenções fiscais concedidas à Fifa, aos parceiros comerciais da entidade e à construção dos estádios da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo feminina 2027 iss Senado Federal

Relacionadas

Mais lidas