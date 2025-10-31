Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Senado: Wagner, Otto e Flávio Bolsonaro estarão juntos em CPI polêmica

Colegiado será instalado na próxima terça-feira, 4

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/10/2025 - 12:02 h
Otto Alencar, Flávio Bolsonaro e Jaques Wagner
Otto Alencar, Flávio Bolsonaro e Jaques Wagner -

O senador Jaques Wagner (PT-BA) foi indicado pelo partido para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, que será instalada na próxima terça-feira, 4, e terá como foco a apuração da atuação de milícias e de facções criminosas.

A decisão vem após uma operação policial no Rio de Janeiro contra a organização criminosa Comando Vermelho resultar em mais de 120 mortos, segundo o governo do Estado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Do lado governista, o outro nome indicado pelo PT ao colegiado foi o do senador Rogério Carvalho (PT-SE). Além de Wagner, outro representante da Bahia no grupo é Otto Alencar (PSD-BA). Pela oposição, dois congressistas da direita estão entre os indicados: Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Sérgio Moro (União-PR).

Leia Também:

Polícia localiza mansões do tráfico em megaoperação no Rio de Janeiro
Ação no Rio com mais de 120 mortos alivia Hugo Motta
Jerônimo critica proposta de homenagem a governador do Rio de Janeiro

A expectativa, conforme a CNN Brasil, é que o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) seja o escolhido para ser o relator da Comissão. No entanto, essa definição depende ainda de acordo, já que será preciso também escolher o presidente do colegiado.

O colegiado contará com 11 integrantes titulares e sete suplentes. O prazo de funcionamento será de 120 dias.

Veja os integrantes da CPI do Crime Organizado:

Titulares

  • Alessandro Vieira (MDB-SE)
  • Sérgio Moro (União-PR)
  • Marcos do Val (Podemos-ES)
  • Otto Alencar (PSD-BA)
  • Nelsinho Trad (PSD-MS)
  • Jorge Kajuru (PSB-GO)
  • Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
  • Magno Malta (PL-ES)
  • Rogério Carvalho (PT-SE)
  • Jaques Wagner (PT-BA)

Suplentes

  • Marcio Bittar (PL-AC)
  • Zenaide Maia (PSD-RN)
  • Eduardo Girão (Novo-CE)
  • Fabiano Contarato (PT-ES)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cpi crime organizado Flávio Bolsonaro JAQUES WAGNER megaoperação otto alencar Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Otto Alencar, Flávio Bolsonaro e Jaques Wagner
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Otto Alencar, Flávio Bolsonaro e Jaques Wagner
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Otto Alencar, Flávio Bolsonaro e Jaques Wagner
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Otto Alencar, Flávio Bolsonaro e Jaques Wagner
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x