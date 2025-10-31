POLÍTICA
Senado: Wagner, Otto e Flávio Bolsonaro estarão juntos em CPI polêmica
Colegiado será instalado na próxima terça-feira, 4
Por Yuri Abreu
O senador Jaques Wagner (PT-BA) foi indicado pelo partido para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, que será instalada na próxima terça-feira, 4, e terá como foco a apuração da atuação de milícias e de facções criminosas.
A decisão vem após uma operação policial no Rio de Janeiro contra a organização criminosa Comando Vermelho resultar em mais de 120 mortos, segundo o governo do Estado.
Do lado governista, o outro nome indicado pelo PT ao colegiado foi o do senador Rogério Carvalho (PT-SE). Além de Wagner, outro representante da Bahia no grupo é Otto Alencar (PSD-BA). Pela oposição, dois congressistas da direita estão entre os indicados: Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Sérgio Moro (União-PR).
Leia Também:
A expectativa, conforme a CNN Brasil, é que o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) seja o escolhido para ser o relator da Comissão. No entanto, essa definição depende ainda de acordo, já que será preciso também escolher o presidente do colegiado.
O colegiado contará com 11 integrantes titulares e sete suplentes. O prazo de funcionamento será de 120 dias.
Veja os integrantes da CPI do Crime Organizado:
Titulares
- Alessandro Vieira (MDB-SE)
- Sérgio Moro (União-PR)
- Marcos do Val (Podemos-ES)
- Otto Alencar (PSD-BA)
- Nelsinho Trad (PSD-MS)
- Jorge Kajuru (PSB-GO)
- Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
- Magno Malta (PL-ES)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Jaques Wagner (PT-BA)
Suplentes
- Marcio Bittar (PL-AC)
- Zenaide Maia (PSD-RN)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes