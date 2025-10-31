Senado: Wagner, Otto e Flávio Bolsonaro estarão juntos em CPI polêmica

Otto Alencar, Flávio Bolsonaro e Jaques Wagner - Foto: Montagem | Edilson Rodrigues e Geraldo Magela/Ag Senado

O senador Jaques Wagner (PT-BA) foi indicado pelo partido para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, que será instalada na próxima terça-feira, 4, e terá como foco a apuração da atuação de milícias e de facções criminosas.

A decisão vem após uma operação policial no Rio de Janeiro contra a organização criminosa Comando Vermelho resultar em mais de 120 mortos, segundo o governo do Estado.

Do lado governista, o outro nome indicado pelo PT ao colegiado foi o do senador Rogério Carvalho (PT-SE). Além de Wagner, outro representante da Bahia no grupo é Otto Alencar (PSD-BA). Pela oposição, dois congressistas da direita estão entre os indicados: Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Sérgio Moro (União-PR).

A expectativa, conforme a CNN Brasil, é que o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) seja o escolhido para ser o relator da Comissão. No entanto, essa definição depende ainda de acordo, já que será preciso também escolher o presidente do colegiado.

O colegiado contará com 11 integrantes titulares e sete suplentes. O prazo de funcionamento será de 120 dias.

Veja os integrantes da CPI do Crime Organizado:

Titulares

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Sérgio Moro (União-PR)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Otto Alencar (PSD-BA)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Jorge Kajuru (PSB-GO)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Magno Malta (PL-ES)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Jaques Wagner (PT-BA)

Suplentes