Senador é cotado para assumir Ministério do Desenvolvimento Agrário

Beto Faro é cotado para ocupar ministério no governo Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O nome do senador paraense Beto Faro (PT) tem crescido na bolsa de apostas para assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cargo hoje ocupado pela deputado federal licenciado Paulo Teixeira (PT-SP).

A informação é da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo. De acordo com a publicação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria sinalizado a intenção de conversar com o senador desde a sua viagem ao Japão, que adiou o encontro. A expectativa é de que a reunião aconteça na próxima semana.

A atuação de Teixeira vem sendo alvo de críticas dos movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Nas últimas semanas, Lula realizou mudanças no governo, colocando Alexandre Padilha (PT) no Ministério da Saúde e Gleisi Hoffmann (PT) na Secretaria de Relações Institucionais.