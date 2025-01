Senadores baianos passam final de ano na Praia do Forte

Bancada baiano no Senado, aliados e membros da oposição passam final de ano no destino turístico - Foto: Reprodução / Instagram

Os senadores baianos, Jaques Wagner (PT), Angelo Coronel (PSD), e Otto Alencar (PSD), estão passando o final de ano na Praia do Forte, distrito de Mata de São João, no litoral norte da Bahia.

Leia também

>> Salvador recebeu quase R$ 15 bilhões do governo Lula em 2024

>> MPF recomenda a municípios baianos que expliquem destinação de emendas Pix

>>Agentes culturais acionam Justiça contra prefeitura de Ilhéus; entenda

“Encontro de milhões do trio da Bahia no Senado em família neste último domingo do ano pra fechar 2024 com chave de ouro!”, publicou Coronel em sua conta no Instagram.

Além do trio de senadores, marcaram presença no famoso destino turístico da Bahia membros da oposição ao PT da Bahia, como o deputado federal Leo Prates (PDT), e os estaduais Vitor Azevedo (PL) e Manoel Rocha (União Brasil).