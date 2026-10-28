PRECONCEITO
Servidora é exonerada na Bahia após postagem sobre eleitores de Lula
Profissional atuava na gestão da Atenção Básica do município de Ilhéus
Uma servidora pública do município de Ilhéus, sul da Bahia, perdeu o cargo de confiança que ocupava na Secretaria Municipal de Saúde após publicar um texto de teor discriminatório contra eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.
A profissional, que atuava na gestão da Atenção Básica do município, postou uma mensagem em que incitava negação de auxílio ou favores a cidadãos alinhados ao petismo.
Na publicação compartilhada por Adriane Cobucci logo após o resultado do pleito presencial, a servidora defendia a recusa de apoio até mesmo na busca por serviços públicos básicos:
"Não ajude petista na fila da regulação, em pedido de emprego e em nenhum tipo de favor. Eles merecem a vida miserável que vivem. Não dê nem água", dizia o trecho que causou forte repercussão.
Repercussão negativa
Diante do desgaste e da repercussão negativa, a Prefeitura de Ilhéus oficializou o desligamento da funcionária por meio de publicação no Diário Oficial do Município.
O documento assinado pela gestão municipal confirma a revogação do cargo comissionado (Símbolo FG II) de Adriane Cardoso Cobucci, então responsável pela Atenção Básica da pasta de Saúde local, determinando o cumprimento imediato da medida.
Retratação pública
Após a repercussão do caso, Adriane divulgou uma nota oficial na qual reconheceu o erro e declarou ter agido de maneira precipitada, fruto da insatisfação com o desfecho das urnas.
"Reconheço que minhas palavras foram ofensivas e inadequadas. O perfil privado e a emoção do momento não diminuem minha responsabilidade", admitiu a servidora no comunicado.
Na nota, a ex-gestora destacou o orgulho em fazer parte dos quadros do Sistema Único de Saúde (SUS) e reforçou que o atendimento à população deve ocorrer de forma universal, sem distinção de cunho político ou ideológico.
Ao abordar a citação feita à fila do sistema de regulação médica, reiterou que o acesso aos serviços essenciais da saúde não pode ser pautado por preferências partidárias.
Cobucci concluiu o texto reiterando as desculpas públicas aos moradores de Ilhéus e assegurou manter o compromisso com o respeito, a ética e o atendimento igualitário à população.