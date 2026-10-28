Servidora é exonerada na Bahia após postagem sobre eleitores de Lula

Siga o A TARDE no Google

Uma servidora pública do município de Ilhéus, sul da Bahia, perdeu o cargo de confiança que ocupava na Secretaria Municipal de Saúde após publicar um texto de teor discriminatório contra eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.

A profissional, que atuava na gestão da Atenção Básica do município, postou uma mensagem em que incitava negação de auxílio ou favores a cidadãos alinhados ao petismo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na publicação compartilhada por Adriane Cobucci logo após o resultado do pleito presencial, a servidora defendia a recusa de apoio até mesmo na busca por serviços públicos básicos:

"Não ajude petista na fila da regulação, em pedido de emprego e em nenhum tipo de favor. Eles merecem a vida miserável que vivem. Não dê nem água", dizia o trecho que causou forte repercussão.

Repercussão negativa

Diante do desgaste e da repercussão negativa, a Prefeitura de Ilhéus oficializou o desligamento da funcionária por meio de publicação no Diário Oficial do Município.

O documento assinado pela gestão municipal confirma a revogação do cargo comissionado (Símbolo FG II) de Adriane Cardoso Cobucci, então responsável pela Atenção Básica da pasta de Saúde local, determinando o cumprimento imediato da medida.

Retratação pública

Após a repercussão do caso, Adriane divulgou uma nota oficial na qual reconheceu o erro e declarou ter agido de maneira precipitada, fruto da insatisfação com o desfecho das urnas.

"Reconheço que minhas palavras foram ofensivas e inadequadas. O perfil privado e a emoção do momento não diminuem minha responsabilidade", admitiu a servidora no comunicado.

Na nota, a ex-gestora destacou o orgulho em fazer parte dos quadros do Sistema Único de Saúde (SUS) e reforçou que o atendimento à população deve ocorrer de forma universal, sem distinção de cunho político ou ideológico.

Ao abordar a citação feita à fila do sistema de regulação médica, reiterou que o acesso aos serviços essenciais da saúde não pode ser pautado por preferências partidárias.

Cobucci concluiu o texto reiterando as desculpas públicas aos moradores de Ilhéus e assegurou manter o compromisso com o respeito, a ética e o atendimento igualitário à população.