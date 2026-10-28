Lula chama saída de Flávio Bolsonaro do Brasil de “vergonhosa”

Siga o A TARDE no Google

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “vergonhosa” a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil e afirmou que a família Bolsonaro “lambe botas” dos Estados Unidos.

As declarações foram feitas nesta terça-feira, 27, durante um discurso no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lula (PT) durante discurso - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Na ocasião, Lula também lamentou que o senador tenha deixado o país e afirmou que ele deveria permanecer para provar que as acusações contra ele não são verdadeiras.

“Eu lamento que ele tenha saído do Brasil, porque ele poderia ficar aqui e provar que as acusações não são verdadeiras. Esse ato de sair do Brasil é vergonhoso. Lamentavelmente, a família Bolsonaro é isso, é lamber botas dos EUA”, disse.

Durante o discurso, Lula voltou a chamar Flávio de “miliciano” e afirmou que o senador não poderia alegar, no exterior, que o Brasil não é uma democracia.

“Não vai dizer lá fora que o Brasil não tem democracia. Se não tivesse, um miliciano não seria candidato a presidente”, afirmou.

Quem não deve, não teme. A democracia se respeita na vitória e na derrota. O Brasil é a nossa casa, e é aqui que devemos enfrentar os desafios, respeitar a Justiça e defender a soberania do nosso país. https://t.co/fCVMmuqMeK — Lula (@LulaOficial) October 28, 2026

Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos

Flávio Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 28, após passar pela Argentina e Uruguai.

A saída do senador ocorreu após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele entregasse os passaportes à Polícia Federal (PF).

O prazo para cumprimento da ordem terminou sem que os documentos fossem apresentados.

A medida de Moraes foi adotada no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o empresário Willer Tomaz. O caso envolve empresas de apostas e plataformas de pagamento.