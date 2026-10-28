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POLÍTICA

Lula chama saída de Flávio Bolsonaro do Brasil de “vergonhosa”

Para o presidente reeleito, senador deveria ficar para provar inocencia

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Lula afirmou que a família Bolsonaro "lambe botas" dos EUA
Lula afirmou que a família Bolsonaro "lambe botas" dos EUA - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil
Eleições 2026

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “vergonhosa” a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil e afirmou que a família Bolsonaro “lambe botas” dos Estados Unidos.

As declarações foram feitas nesta terça-feira, 27, durante um discurso no Palácio da Alvorada, em Brasília.

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Lula (PT) durante discurso
Lula (PT) durante discurso - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Na ocasião, Lula também lamentou que o senador tenha deixado o país e afirmou que ele deveria permanecer para provar que as acusações contra ele não são verdadeiras.

“Eu lamento que ele tenha saído do Brasil, porque ele poderia ficar aqui e provar que as acusações não são verdadeiras. Esse ato de sair do Brasil é vergonhoso. Lamentavelmente, a família Bolsonaro é isso, é lamber botas dos EUA”, disse.

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Durante o discurso, Lula voltou a chamar Flávio de “miliciano” e afirmou que o senador não poderia alegar, no exterior, que o Brasil não é uma democracia.

“Não vai dizer lá fora que o Brasil não tem democracia. Se não tivesse, um miliciano não seria candidato a presidente”, afirmou.

Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos

Flávio Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 28, após passar pela Argentina e Uruguai.

A saída do senador ocorreu após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele entregasse os passaportes à Polícia Federal (PF).

O prazo para cumprimento da ordem terminou sem que os documentos fossem apresentados.

A medida de Moraes foi adotada no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o empresário Willer Tomaz. O caso envolve empresas de apostas e plataformas de pagamento.

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