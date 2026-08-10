Sidônio Palmeira fica fora da campanha de Lula após desgaste interno

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O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, ficará fora do dia a dia da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026.

Considerado um dos auxiliares mais influentes do governo e responsável pela comunicação da campanha que reelegeu Lula em 2022, ele continuará trabalhando no Palácio do Planalto, mas não integrará formalmente a equipe eleitoral e deve opinar apenas em algumas estratégias.

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De acordo com informações do jornal O GLOBO, a decisão ocorreu após Lula demonstrar descontentamento com o trabalho de Sidônio em reuniões internas recentes.

O ministro vinha manifestando interesse em deixar o cargo no governo para assumir a comunicação da campanha a partir de agosto, mas o presidente decidiu mantê-lo na Secom.

Segundo pessoas próximas, a decisão de Lula teria causado incômodo em Sidônio, que nega qualquer desconforto.

“Estou aqui para ajudar o presidente e enfrentar a extrema-direita”, afirmou Sidônio ao jornal.

Disputa interna na comunicação

O afastamento ocorre em meio a divergências entre os profissionais responsáveis pela comunicação de Lula.

De um lado está o publicitário Raul Rabelo, sócio de Sidônio e responsável pelo marketing da campanha.

Do outro estão a jornalista Nicole Briones e o fotógrafo Ricardo Stuckert, que administram o perfil de Lula nas redes sociais e trabalham com o presidente há anos.

Os grupos defendem estratégias diferentes para a comunicação eleitoral. Sidônio costuma defender uma abordagem mais leve e positiva, enquanto Nicole e Stuckert são associados a uma linha mais política e de confronto com os adversários, com maior ênfase em temas econômicos do cotidiano.