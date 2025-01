Sidônio pode ser elo para aproximar Rui Costa e Haddad; entenda

Sidônio Palmeira, futuro chefe da Secom de Lula - Foto: Divulgação

Interlocutores do Palácio do Planalto acreditam que o publicitário baiano Sidônio Palmeira pode ter mais uma função no governo Lula, além de assumir a Secretaria de Comunicação (Secom).

A expectativa, segundo fontes ouvidas pela coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, é que Sidônio pode atuar, também, como uma ponte entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o chefe da Fazenda, Fernando Haddad.

A relação conflituosa entre os chefes da Casa Civil e da Fazenda não é segredo. Os ministros travam divergências internas sobre diferentes temas desde o começo do governo.

Ainda de acordo com a publicação, Sidônio foi interlocutor do encontro que Costa teve com Haddad na segunda-feira, 6. Os ministros se reuniram para tratar da regulamentação das medidas fiscais aprovadas pelo Congresso Nacional no fim do ano passado.

Baiano, Sidônio possui relação pessoal e é amigo do chefe da Casa Civil. O publicitário trabalhou nas duas campanhas vitoriosas de Rui Costa para o governo da Bahia.

Sidônio, segundo auxiliares, também possui boa relação com Haddad. O marqueteiro fez a campanha do ministro da Fazenda na corrida presidencial de 2018, quando o ex-prefeito de São Paulo perdeu no segundo turno para Jair Bolsonaro (PL).