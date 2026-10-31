Síria negocia entrada na ‘Otan islâmica’ e pode ampliar aliança militar

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A possível entrada da Síria no Acordo Conjunto de Defesa de Meca foi anunciada neste sábado, 31, pelo chanceler do país, Asaad al-Shaibani. A adesão colocaria o território sírio como o quarto integrante da aliança militar formada por Arábia Saudita, Turquia e Paquistão, conhecida como “Otan islâmica”.

Durante uma conferência realizada no Bahrein, o ministro das Relações Exteriores confirmou que o governo sírio avalia a possibilidade de integrar o grupo. “Estão em curso discussões para avaliar a entrada da Síria na aliança de Meca”, revelou.

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Criado em agosto, o acordo estabelece um compromisso de defesa coletiva entre os três países. O modelo prevê uma resposta militar conjunta caso algum dos integrantes seja alvo de ataques, seguindo uma lógica semelhante à da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Conflitos no Iêmen motivaram aliança

A formação do bloco militar ocorreu após a retomada dos confrontos entre a Arábia Saudita e os Houthis, grupo que controla parte do território do Iêmen.

Em julho deste ano, a trégua estabelecida em 2022, com participação da Organização das Nações Unidas (ONU), foi rompida. A escalada aconteceu depois que os Houthis acusaram forças sauditas de bombardear o Aeroporto Internacional de Sanaa.

Como reação, o grupo realizou ataques contra o território saudita e anunciou um bloqueio de embarcações do país no Estreito de Bab el-Mandeb. A Arábia Saudita, que desde 2015 lidera uma coalizão militar em apoio ao governo iemenita contra os Houthis, respondeu com operações aéreas.

Desde então, os confrontos envolveram bombardeios sauditas em regiões controladas pelo grupo no Iêmen e ataques dos Houthis contra instalações estratégicas e energéticas da Arábia Saudita.

Aproximação com antigos opositores

A possível adesão ao acordo também representa um novo capítulo na política externa síria após a queda de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024.

Durante a guerra civil iniciada em 2011, Arábia Saudita e Turquia estiveram entre os países contrários ao governo de Assad, que atualmente está exilado na Rússia. Há relatos de que o governo turco participou ativamente do financiamento de grupos que posteriormente contribuíram para a derrubada do então presidente.

O cenário mudou após a ofensiva de organizações opositoras liderada por Ahmed al-Sharaa, atual presidente sírio. Com a chegada do novo governo, as duas potências regionais retomaram a aproximação diplomática com Damasco.

A reaproximação também foi acompanhada por boa parte da comunidade internacional, apesar do histórico de al-Sharaa, que possui ligações anteriores com o jihadismo, incluindo conexões com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico (ISIS).

Nos últimos anos, porém, o atual presidente passou a adotar uma postura mais pragmática, apresentando promessas de inclusão e unificação nacional.