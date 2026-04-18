Situação e oposição indicam parlamentares para novas funções na Alba

Plenário da Alba. - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Em ofícios apresentados à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o líder da bancada do governo, Rosemberg Pinto (PT), e o líder do União Brasil na Casa, Sandro Régis, fizeram indicação de parlamentares para novas funções no Legislativo. As comunicações foram publicadas no Diário Oficial da ALBA na edição deste sábado (18).

Em seu ofício, o deputado Sandro Régis comunicou à presidente da Assembleia Legislativa, deputada Ivana Bastos, a indicação do deputado Cafú Barreto (UB) para exercer a função de vice-líder da Bancada do UB na Casa.

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Já o líder do governo na Casa, deputado Rosemberg Pinto, informou à presidente Ivana Bastos que indicou a deputada Neusa Cadore (PT) para integrar a Comissão dos Direitos da Mulher na condição de suplente.

Neusa retornou à ALBA no início deste mês de abril após licença do mandato para assumir a Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres (SPM).

Outras mudanças

Também nesta semana, outra mudanças aconteceram na lideranças dos partidos na Alba. Pancadinha (PDT) foi nomeado como vice-líder da maioria. Outra modificação nas composições de lideranças veio no Avante. Em outro ofício, o deputado Felipe Duarte indicou Soane Galvão para a liderança da sigla na Casa e Luciano Araújo como primeiro vice-líder.

A liderança do PSD passou a ser exercida pelo deputado Alex da Piatã, que substituiu Angelo Coronel Filho, que se filiou ao Republicanos na janela partidária. O parlamentar deixou a presidência da Comissão de Saúde e Saneamento da Casa, que passa a ser ocupada pela deputada Jusmari Oliveira (PSD).