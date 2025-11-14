INSS: 'Defende vagabundo': deputado sobe tom contra senadora na CPMI

Carlos Viana (Podemos-MG) é presidente da CPMI do INSS - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O clima voltou a esquentar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, após um bate-boca entre a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e o deputado Marcelo Van Hattem (Novo-RS).

A discussão começou depois que Soraya insistiu em estender seu tempo de fala além dos dez minutos regulamentares. A senadora também questionou o presidente da comissão, Carlos Viana (Podemos-MG), por supostamente ser mais rigoroso com ela do que com outros parlamentares.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Deputado se irritou e começou a gritar

A fala irritou Van Hattem, que passou a gritar repetidamente que Soraya “só defende vagabundo”, elevando o tom e causando tumulto na sessão, que aconteceu na quinta-feira, 13.

O bate-boca ocorreu enquanto a CPMI ouvia o advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor do INSS André Fidelis, investigado por envolvimento no esquema de descontos ilegais aplicados a aposentados e pensionistas. Amparado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o depoente se recusou a responder à maior parte das perguntas dos congressistas.