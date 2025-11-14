Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BATE-BOCA

INSS: 'Defende vagabundo': deputado sobe tom contra senadora na CPMI

Bate-boca teve início quando senadora insistiu em estender fala

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/11/2025 - 16:23 h
Carlos Viana (Podemos-MG) é presidente da CPMI do INSS
Carlos Viana (Podemos-MG) é presidente da CPMI do INSS -

O clima voltou a esquentar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, após um bate-boca entre a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e o deputado Marcelo Van Hattem (Novo-RS).

A discussão começou depois que Soraya insistiu em estender seu tempo de fala além dos dez minutos regulamentares. A senadora também questionou o presidente da comissão, Carlos Viana (Podemos-MG), por supostamente ser mais rigoroso com ela do que com outros parlamentares.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Deputado se irritou e começou a gritar

A fala irritou Van Hattem, que passou a gritar repetidamente que Soraya “só defende vagabundo”, elevando o tom e causando tumulto na sessão, que aconteceu na quinta-feira, 13.

Leia Também:

Fraude: quem é Alessandro Stefanutto, preso por desviar bilhões do INSS
Saiba quem são os presos em operação que investiga fraude no INSS
Farra do INSS: ex-presidente preso autorizou R$ 2 bilhões em descontos

O bate-boca ocorreu enquanto a CPMI ouvia o advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor do INSS André Fidelis, investigado por envolvimento no esquema de descontos ilegais aplicados a aposentados e pensionistas. Amparado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o depoente se recusou a responder à maior parte das perguntas dos congressistas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

congresso CPMI do INSS INSS Marcelo Van Hattem Política Soraya Thronicke

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlos Viana (Podemos-MG) é presidente da CPMI do INSS
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Carlos Viana (Podemos-MG) é presidente da CPMI do INSS
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Carlos Viana (Podemos-MG) é presidente da CPMI do INSS
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Carlos Viana (Podemos-MG) é presidente da CPMI do INSS
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x