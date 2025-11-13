POLÍTICA
Saiba quem são os presos em operação que investiga fraude no INSS
Ação aconteceu em 14 estados e no DF com o cumprimento de 73 mandados
Por Bernardo Rego
Foi deflagrada nesta quinta-feira, 13, a Operação Sem Desconto que apura um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Os mandados de prisão e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). A ação aconteceu simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal, com o cumprimento de 73 mandados judiciais, sendo 10 de prisão preventiva.
Saiba quem foram os presos na operação:
- Vinícius Ramos da Cruz - presidente do ITT (Instituto Terra e Trabalho)
- Alessandro Antônio Stefanutto- ex-presidente do INSS
- Tiago Abraão Ferreira Lopes- presidente da Conafer (a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil)
- Antonio Carlos Camilo- empresário conhecido como “Careca do INSS”
- Samuel Chrisostmo do Bonfim Júnior- operador financeiro da Conafer
- Cícero Marcelino de Souza Santos - empresário ligado à Conafer
Os crimes investigados incluem:
- Inserção de dados falsos em sistemas oficiais;
- Organização criminosa;
- Estelionato previdenciário;
- Corrupção ativa e passiva;
- Ocultação patrimonial
A Operação Sem Desconto teve início após auditorias identificarem irregularidades em cadastros e descontos de associações fictícias aplicados a milhares de aposentados em todo o país. Em setembro, a PF prendeu os empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e Maurício Camisotti, apontados como operadores financeiros do esquema.
Leia Também:
O ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira (José Carlos) foi alvo de mandados de busca e apreensão e vai usar tornolezeira eletrônica. O deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e o deputado estadual do Maranhão Edson Araújo (PSB) também foram alvos de buscas.
Em nota, o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) afirmou que nunca teve qualquer vínculo com o INSS, seus dirigentes ou decisões administrativas.
Confira:
"Reitero que a operação é o fim para alguns e a libertação para outros, já fui alvo de 3 operações que fui absolvido em duas a outra o judiciário nem aceita a denúncia por falta de provas que comprovassem o crime, então deixo bem claro que apoio a investigação e me coloco a inteira disposição para esclarecimentos necessários".
A defesa de Antônio Carlos Antunes Camilo, o Careca do INSS, afirmou que "desconhece o teor da decisão até o momento e que ele permanece detido desde setembro".
Por meio de nota, a defesa do ex-presidente do INSS diz que a prisão foi ilegal, mas não teve acesso ao teor da decisão.
Confira a nota na íntegra:
"A defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, vem a público esclarecer que:
- Não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão dele;
- Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanutto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação;
- Irá buscar as informações que fundamentaram o decreto para tomar as providências necessárias;
- Segue confiante, diante dos fatos, de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes