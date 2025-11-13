Menu
POLÍTICA

Saiba quem são os presos em operação que investiga fraude no INSS

Ação aconteceu em 14 estados e no DF com o cumprimento de 73 mandados

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

13/11/2025 - 11:04 h
Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem são os presos em operação que investiga fraude no INSS

Foi deflagrada nesta quinta-feira, 13, a Operação Sem Desconto que apura um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os mandados de prisão e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). A ação aconteceu simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal, com o cumprimento de 73 mandados judiciais, sendo 10 de prisão preventiva.

Saiba quem foram os presos na operação:

  • Vinícius Ramos da Cruz - presidente do ITT (Instituto Terra e Trabalho)
  • Alessandro Antônio Stefanutto- ex-presidente do INSS
  • Tiago Abraão Ferreira Lopes- presidente da Conafer (a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil)
  • Antonio Carlos Camilo- empresário conhecido como “Careca do INSS”
  • Samuel Chrisostmo do Bonfim Júnior- operador financeiro da Conafer
  • Cícero Marcelino de Souza Santos - empresário ligado à Conafer

Os crimes investigados incluem:

  • Inserção de dados falsos em sistemas oficiais;
  • Organização criminosa;
  • Estelionato previdenciário;
  • Corrupção ativa e passiva;
  • Ocultação patrimonial

A Operação Sem Desconto teve início após auditorias identificarem irregularidades em cadastros e descontos de associações fictícias aplicados a milhares de aposentados em todo o país. Em setembro, a PF prendeu os empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e Maurício Camisotti, apontados como operadores financeiros do esquema.

O ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira (José Carlos) foi alvo de mandados de busca e apreensão e vai usar tornolezeira eletrônica. O deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e o deputado estadual do Maranhão Edson Araújo (PSB) também foram alvos de buscas.

Em nota, o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) afirmou que nunca teve qualquer vínculo com o INSS, seus dirigentes ou decisões administrativas.

Confira:

"Reitero que a operação é o fim para alguns e a libertação para outros, já fui alvo de 3 operações que fui absolvido em duas a outra o judiciário nem aceita a denúncia por falta de provas que comprovassem o crime, então deixo bem claro que apoio a investigação e me coloco a inteira disposição para esclarecimentos necessários".

A defesa de Antônio Carlos Antunes Camilo, o Careca do INSS, afirmou que "desconhece o teor da decisão até o momento e que ele permanece detido desde setembro".

Por meio de nota, a defesa do ex-presidente do INSS diz que a prisão foi ilegal, mas não teve acesso ao teor da decisão.

Confira a nota na íntegra:

"A defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, vem a público esclarecer que:

  • Não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão dele;
  • Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanutto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação;
  • Irá buscar as informações que fundamentaram o decreto para tomar as providências necessárias;
  • Segue confiante, diante dos fatos, de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso".

