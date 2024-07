"Sonho do povo baiano", diz secretário sobre chegada da BYD e parceria

Ângelo Almeida esteve no evento que firmou parceria entre Senai e BYD - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Presente no evento que selou a parceria do Senai com a BYD, nesta sexta-feira, 12, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida (PSB), classificou como um "sonho do povo baiano" a chegada da montadora chinesa à Bahia.

Ângelo ressaltou a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para garantir a chegada da empresa, que está sendo instalada em Camaçari, e o papel do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que esteve no país asiático em 2023, nas tratativas.

"Considero que é a construção de um sonho coletivo. Esse sonho não só da BYD, é do povo baiano, um sonho sendo concretizado, apenas um ano e quatro meses que o governador Jerônimo esteve na china, e o testemunho que nós temos é que a credibilidade, o olho no olho, a confiança no governador, o respaldo que o presidente Lula nos deu, a partir do momento de um hiato que aconteceu com a Bahia fora das atenções e do cuidado do governo federal, nos reposiciona de forma estratégica no cenário global mundial, na nova geopolítica mundial", começou o secretário.

"Quando uma empresa líder global como a BYD, junto com ela outras empresas chinesas [...] Isso é um exemplo de que estamos arrastando, com trabalho, dedicação, com confiança do governo Jerônimo está tendo no mercado mundial a grandes oportunidades na Bahia, onde não se pode mais ignorar as mudanças climáticas, e a Bahia se posiciona como um estado extraordinário na capacidade de conviver com esse novo mundo", completou Ângelo.