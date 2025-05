STF marca data para ouvir testemunhas de acusados em trama golpista

Decisão foi tomada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, marcou nesta quarta-feira, 7, a data para as oitivas das testemunhas no processo que julga a trama golpista que teria sido arquitetada no governo Bolsonaro.

As testemunhas, que foram indicadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e serão ouvidas do dia 19 de maio até 2 de junho, pertencem ao chamado "núcleo 1", o centro da suposta organização criminosa que tencionava manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022.

Entre os participantes do grupo estão o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;, Anderson Torres, o ex-ajudante de ordens da Presidência, Mauro Cid, o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, e o General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional.

Entre as testemunhas que serão ouvidas, estão os ex-chefes do Exército no governo Bolsonaro, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Baptista Júnior. Ambos afirmaram em depoimentos à Polícia Federal que teriam visto a minuta de decreto que previa um golpe de Estado e que seria assinada por Bolsonaro.

Todas os depoimentos serão realizados por meio de videoconferência