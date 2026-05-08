Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUDICIÁRIO

STF oficializa trava contra supersalários e barra novos extras a juízes

Medida também se aplica a promotores do Ministério Público

Gabriela Araújo
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sessão no STF
Sessão no STF - Foto: Antonio Augusto | STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) oficializou as novas regras que limitam os pagamentos extras, conhecidos como "penduricalhos", recebidos por juízes e membros do Ministério Público.

Com isso, a partir de agora, os valores possuem um teto máximo para barrar os chamados supersalários.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida, inicialmente, foi publicada no dia 25 de março. No entanto, foi oficializada nesta sexta-feira, 8.

Leia Também:

Fim dos supersalários? STF impõe regra para bônus no Judiciário
Supersalários: STF decide se servidores podem ganhar acima do teto
STF julga suspensão de supersalários no serviço público
Gilmar Mendes suspende "supersalários" e dá 60 dias para cortes

A regra em questão limitava os “penduricalhos” pagos a 35% do teto constitucional, o que equivale ao salário de um ministro do STF, no valor de R$ 46.366,19 atualmente.

A medida não serve apenas para organizar os pagamentos, mas também para aliviar os cofres públicos. A expectativa é que essa limitação gere uma economia de R$ 7,3 bilhões por ano.

Quem são os ministros que autorizaram a mudança?

A decisão conjunta foi assinada hoje pelos seguintes ministros:

  • Alexandre de Moraes;
  • Flávio Dino;
  • Cristiano Zanin;
  • Gilmar Mendes.
Ministros do STF
Ministros do STF | Foto: Antonio Augusto | STF

Entenda o que muda com a nova regra

  • Limite de extras: Juízes e promotores só podem receber, no máximo, R$ 16.228,16 em verbas extras (o que equivale a 35% do salário de um ministro).
  • Adicional por tempo de serviço: Esse bônus será de 5% a cada cinco anos de trabalho, mas também não pode ultrapassar o limite de 35%.
  • Impacto no bolso: Com as novas regras, o valor máximo total que um juiz veterano poderá receber por mês é de R$ 78.528. Hoje, a média de remuneração desses profissionais chega a R$ 95 mil.

Quem será afetado?

  • Magistratura (juízes e desembargadores).
  • Ministério Público (promotores e procuradores).
  • Tribunais de Contas.
  • Defensorias Públicas.
  • Advocacia Pública.

A medida apresentada pelos magistrados, por sua vez, não se aplica as demais carreiras do serviço público.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ministério Público STF supersalários

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sessão no STF
Play

Jerônimo descarta mudanças na Seap e diz que foco está em “entregas”

Sessão no STF
Play

Zé Ronaldo vê Index como vitrine para atrair verba a Feira de Santana

Sessão no STF
Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

Sessão no STF
Play

Vídeo: ex-prefeito explica discussão com PM em evento de grau na Bahia

x