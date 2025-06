STF ouve testemunhas de Anderson Torres em caso de tentativa de golpe

Anderson Torres - Foto: Marcos Corrêa/PR

A série de depoimentos de testemunhas de defesa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres começa nesta terça-feira, 27, no Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do processo que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A expectativa é que 26 pessoas sejam testemunhas a favor de Torres entre terça e sexta, 30. Entre os nomes previstos estão o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida, o ex-advogado-geral da União Bruno Bianco e o general Gustavo Dutra, então chefe do Comando Militar do Planalto durante os atos de 8 de janeiro de 2023.

Delegados da Polícia Federal e ex-integrantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal também irão depor.

As oitivas foram divididas em dois turnos. Às 8h serão ouvidas sete pessoas; às 14h, mais oito.

Confira os nomes das testemunhas:

Braulio do Carmo Vieira; ex-secretário de operações integradas adjunto do Ministério da Justiça

Luiz Flávio Zampronha; ex-diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal

Alberto Machado; ex-assessor especial da chefia de gabinete da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF

George Estefani de Souza; Subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

Djairlon Henrique Moura; ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária federal

Caio Rodrigo Pelim; delegado e sucessor de Zampronha na diretoria do combate ao crime organizado da Polícia Federal

Saulo Moura da Cunha; ex-diretor adjunto da Abin

Thiago Andrade; delegado da Polícia Federal

Fabricio Rocha; delegado da Polícia Federal

Marcio Nunes; ex-diretor-geral da Polícia Federal

Leo Garrido de Salles; delegado da Polícia Federal

Alessandro Moretti; ex-diretor adjunto da Abin

Marcos Paulo Cardoso; delegado da Polícia Federal

Victor Veiga Godoy; ex-ministro da educação

Cintia Queiroz de Castro; ex-subsecretaria de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF

Caso

Em março deste ano, a Primeira Turma do STF formou unanimidade para tornar Anderson Torres, junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro e mais seis pessoas réus por tentativa de golpe de Estado.

Os investigados passaram a responder ao processo na Suprema Corte, onde poderão ser considerados culpados ou inocentes.