STF pede explicações sobre saída de sobrinho de Bolsonaro do Brasil

Léo Índio e o tio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ambos réus por participarem da trama golpista de 8 de janeiro de 2023 - Foto: Reprodução/Facebook

O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 48 horas para que os advogados de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, explique sua possível saída do país.



Em entrevista a uma rádio, ele afirmou ter viajado para a Argentina, o que não estava autorizado pelo STF desde que se tornou réu nas investigações da trama golpista de 8 de janeiro de 2023.

Léo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ter cometido os crimes de: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Segundo a PGR, Léo Índio produziu, em suas redes sociais, provas “suficientes” para responder ao processo. Ele também teria participado de grupos de WhatsApp com temática antidemocrática, onde eram compartilhadas mensagens de insurreição.