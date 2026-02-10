STJ decide afastar ministro acusado de assédio sexual

Marco Buzzi, ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) - Foto: Sérgio Amaral | STJ

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi reunido em sessão extraordinária nesta terça-feira, 10, e decidiu, de forma unânime, o afastamento do ministro Marco Buzzi, acusado de ter assediado uma garota de 18 anos.

Ele é investigado por importunação sexual depois de ser acusado por uma jovem de 18 anos, durante um banho de mar em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Uma nova denúncia foi feita ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta segunda-feira (9). A mulher prestou depoimento à corregedoria do CNJ. Buzzi nega.

Nova sessão marcada

Uma nova sessão foi marcada para o dia 10 de março para deliberar sobre as conclusões da Comissão de Sindicância.

Até lá, o ministro não vai poder atuar em seu cargo, porém, vai seguir recebendo seu salário normalmente.

"O afastamento é cautelar, temporário e excepcional. Neste período, o Ministro ficará impedido de utilizar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função", afirmou o STJ em nota.

Ministro reage sobre caso

Em uma mensagem enviada a um grupo de WhatsApp dos ministros do STJ, Buzzi afirmou, de acordo com a Folha, que vai provar ser inocente destas denúncias.

Além disso, o magistrado ainda disse estar “muito impactado" e jamais ter adotado "conduta que envergonhasse a família ou maculasse a magistratura".

"Muito impactado com as notícias veiculadas e também por me encontrar internado em hospital, sob acompanhamento cardíaco e emocional, até o momento estive calado. De modo informal soube de fatos contra mim imputados, os quais igualmente repudio. Tudo está causando mágoas às pessoas da minha família e convivência", disse.

“Coerência biográfica”

Ainda em seu depoimento, o ministro, que está internado no Hospital DF Star, em Brasília, lembrou estar com quase 70 anos, um casamento de 45 e três filhas, salientando o apoio da família. “Coesa do meu lado”.

De acordo com o mesmo, o histórico não foi citado como prova de inocência, mas sim como elemento de “coerência biográfica”.

"Sem ainda compreender as razões das imputações feitas, lamento todo esse grande sofrimento e também desgaste da nossa Corte, revelando que estou submetido a dor, angústia e exposição que ninguém desejaria vivenciar", afirmou Marco Buzzi.