Ministro do STJ acusado de assédio reage: "Grande sofrimento"

Ministro do STJ, Marco Buzzi - Foto: Divulgação/STJ

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marco Buzzi, se manifestou, na segunda-feira, 9, após ele ser acusado de assédio sexual por uma jovem de 18 anos, durante um banho de mar em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O episódio teria ocorrido no dia 7 de janeiro de 2026. A vítima é filha de um casal de amigos de longa data do ministro, que passava as férias com a família na casa dele.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a denúncia, o crime teria acontecido durante um banho de mar na Praia do Estaleiro. A jovem relatou que o ministro tentou agarrá-la e abraçá-la de forma inapropriada por três vezes dentro da água.

Após o ocorrido, a vítima entrou em estado de choque e relatou o fato aos pais, que imediatamente deixaram o local e viajaram para São Paulo, onde registraram o boletim de ocorrência.

Diante da acusação, a Corte abriu uma sindicância para apurar o caso.

Desabafo

Em mensagem enviada a um grupo de WhatsApp dos ministros do STJ, Buzzi afirmou, segundo a Folha, que provará a inocência diante das denúncias.

O magistrado também disse estar "muito impactado" e jamais ter adotado "conduta que envergonhasse a família ou maculasse a magistratura".

"Muito impactado com as notícias veiculadas e também por me encontrar internado em hospital, sob acompanhamento cardíaco e emocional, até o momento estive calado. De modo informal soube de fatos contra mim imputados, os quais igualmente repudio. Tudo está causando mágoas às pessoas da minha família e convivência", disse.

"Coerência biográfica"

No mesmo texto, o ministro — que está internado no Hospital DF Star, em Brasília — lembrou ter quase 70 anos, um casamento de 45 anos e três filhas e o apoio da família: "Está coesa ao meu lado".

Segundo ele, o histórico não foi citado como prova de inocência, mas como elemento de "coerência biográfica".

"Sem ainda compreender as razões das imputações feitas, lamento todo esse grande sofrimento e também desgaste da nossa Corte, revelando que estou submetido a dor, angústia e exposição que ninguém desejaria vivenciar", afirmou Marco Buzzi.

Quem é Marco Buzzi?

Natural da cidade de Timbó, em Santa Catarina, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi é ministro do STJ desde setembro de 2011, quando foi nomeado para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Paulo Medina, que teve sua aposentadoria compulsória decretada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O magistrado é mestre em Ciência Jurídica, com especialização em Gestão e Controle do Setor Público, Direito do Consumo e em Instituições Jurídico-Políticas.