Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

SUS terá que fornecer remédio para tratar câncer raro

Mitotano é indicado para pacientes diagnosticados com carcinoma adrenocortical (CAC)

Redação

Por Redação

08/01/2026 - 21:28 h
TRF2 acolheu parcialmente a tutela provisória de urgência pedida pelo MPF.
TRF2 acolheu parcialmente a tutela provisória de urgência pedida pelo MPF. -

O Sistema Único de Saúde (SUS)terá que fornecer o medicamento Mitotano para pacientes diagnosticados com carcinoma adrenocortical (CAC) – câncer raro, agressivo e sem alternativa terapêutica eficaz, após determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

O tribunal acolheu parcialmente a tutela provisória de urgência pedida pelo Ministério Público Federal (MPF) em recurso, após a negativa do pedido em primeira instância. A decisão reconhece a urgência da situação e o risco concreto à vida dos pacientes que estavam sem acesso ao medicamento.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o pedido do MPF, o Mitotano, que já foi comercializado no Brasil com o nome comercial Lisodren, é utilizado no tratamento do carcinoma adrenocortical desde a década de 1960 e é reconhecido como a primeira e mais eficaz opção terapêutica para a doença.

Leia Também:

Neta de Carlos Alberto de Nóbrega revela diagnóstico de câncer de mama
Vacinação gratuita contra HPV é disponibilizada para jovens em Salvador
Anvisa proíbe produto essencial na tatuagem; entenda a mudança

O medicamento é indicado tanto para casos de tumores inoperáveis, metastáticos ou recorrentes quanto como terapia adjuvante, para reduzir o risco de recidiva após cirurgia.

Segundo o MPF, não há no mercado alternativa terapêutica com a mesma eficácia e segurança, o que torna o fornecimento contínuo do fármaco indispensável no âmbito do SUS.

Com a decisão liminar, a União deverá apresentar plano de ações e cronograma detalhado para garantir que todos os pacientes do SUS com indicação médica recebam o Mitotano de forma contínua, evitando a interrupção do tratamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carcinoma adrenocortical medicamentos Mitotano sus tratamento de câncer

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
TRF2 acolheu parcialmente a tutela provisória de urgência pedida pelo MPF.
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

TRF2 acolheu parcialmente a tutela provisória de urgência pedida pelo MPF.
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

TRF2 acolheu parcialmente a tutela provisória de urgência pedida pelo MPF.
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

TRF2 acolheu parcialmente a tutela provisória de urgência pedida pelo MPF.
Play

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

x