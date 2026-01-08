Vacinação gratuita contra HPV é disponibilizada para jovens em Salvador

Teste DNA-HPV, disponível no SUS. - Foto: Divulgação | João Risi/Ministério da Saúde

Adolescentes e jovens com idade entre 15 e 19 anos podem receber gratuitamente a vacina contra o HPV em Salvador. A imunização está disponível nas 162 salas de vacinação da rede municipal e faz parte da campanha de resgate ampliada pelo Ministério da Saúde, válida até junho de 2026.

Anteriormente, o imunizante já era ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Com a prorrogação da campanha, jovens que não se vacinaram na faixa etária recomendada agora têm uma nova oportunidade de garantir a proteção.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em 2025 foram aplicadas 28.697 doses da vacina contra o HPV em crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Entre jovens de 15 a 19 anos, o número chegou a 1.787 doses.

Outros grupos

Além desse público, a vacina também é disponibilizada gratuitamente para outros grupos específicos, como pessoas de 15 a 45 anos que utilizam a profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV, indivíduos imunodeprimidos entre 9 e 45 anos e pacientes diagnosticados com papilomatose respiratória recorrente (PRR).

As unidades de saúde de Salvador funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação e cartão de vacinação, se houver.

Vacina é fundamental na prevenção do câncer

O HPV está diretamente relacionado a 99% dos casos de câncer do colo do útero, o terceiro tipo mais comum entre mulheres no Brasil, desconsiderando os tumores de pele não melanoma. Especialistas apontam que a doença pode ser erradicada com estratégias combinadas de vacinação, rastreamento e tratamento precoce.