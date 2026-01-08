Menu
HOME > SAÚDE
SAÚDE

Anvisa proíbe produto essencial na tatuagem; entenda a mudança

Pomada muito usada após tatuagens é retirada do mercado por falta de registro sanitário no Brasil

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

08/01/2026 - 17:15 h
Produto indicado para cicatrização de tatuagens teve venda e uso proibidos
Uma decisão recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passou a impactar diretamente quem tem tatuagem no corpo ou atua no setor. A agência determinou a proibição da pomada cicatrizante Inkdraw Aftercare, amplamente indicada para cuidados pós-tatuagem e vendida principalmente pela internet.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e já está em vigor em todo o território nacional, alcançando consumidores, tatuadores e comerciantes.

Produto não tinha autorização para ser vendido

Segundo a Anvisa, a pomada não possui registro nem notificação para comercialização no Brasil — exigência obrigatória para cosméticos e produtos de uso tópico. Além disso, a origem do item é considerada desconhecida, o que inviabiliza qualquer comprovação sobre composição, segurança ou eficácia.

Diante disso, ficou proibida a fabricação, importação, distribuição, divulgação, venda e uso do produto no país.

Peso volta até 4 vezes mais rápido após interrupção de 'canetas'
Salada também sustenta: 3 receitas completas e deliciosas
Anvisa retira de circulação molho de tomate com pedaços de vidro
Hemoba está sem estoque de sangue; saiba como doar

Promessas de cicatrização chamavam atenção

A Inkdraw Aftercare era divulgada como um hidratante intensivo desenvolvido para acelerar o processo de cicatrização de tatuagens. Em descrições publicadas em sites de venda, o produto afirmava conter vitaminas A e D, D-pantenol e extratos naturais como aloe vera, calêndula e camomila.

Entre as promessas estavam regeneração celular rápida, redução da vermelhidão, alívio da coceira e hidratação profunda da pele recém-tatuada.

Riscos à saúde preocupam especialistas

Especialistas alertam que o uso de produtos sem autorização sanitária pode trazer riscos sérios à saúde, especialmente em áreas da pele que passaram por procedimentos invasivos, como a tatuagem. Infecções, reações alérgicas e atraso na cicatrização estão entre as possíveis complicações.

Por isso, a Anvisa reforça que consumidores devem sempre conferir se pomadas, cremes e cosméticos possuem registro ou notificação ativa junto ao órgão regulador — mesmo quando indicados por profissionais da área.

Fiscalização mira vendas irregulares na internet

A decisão faz parte de um conjunto de ações da Anvisa voltadas à proteção da saúde pública e ao combate à comercialização irregular de produtos no ambiente digital. A consulta sobre a regularização de cosméticos pode ser feita gratuitamente no site oficial da agência.

Para quem tem tatuagem — ou pretende fazer uma —, o alerta é claro: cuidado redobrado com o que é aplicado na pele.

