Anvisa retira de circulação molho de tomate com pedaços de vidro

A decisão faz parte de uma resolução que reúne diferentes medidas sanitárias - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira, 7, o recolhimento do lote LM283 do molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro, após a identificação de fragmentos de vidro no produto.

A medida integra uma resolução que reúne diferentes ações sanitárias e determina a suspensão da comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo do lote afetado.

De acordo com a Anvisa, o recolhimento foi motivado por um alerta do sistema europeu RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações), que apontou risco grave à segurança alimentar no produto importado para o Brasil. A agência esclareceu que a decisão se restringe exclusivamente ao lote LM283.

Recolhimento de lotes do suplemento alimentar

Na mesma resolução, a Anvisa também determinou o recolhimento de cinco lotes do suplemento alimentar Neovite Visão, destinado à saúde ocular. A proibição abrange os lotes 25G073, S25C004, S25C003, S25C002 e S25G072, com suspensão da fabricação, comercialização, importação, divulgação e consumo.

Segundo o órgão, os suplementos continham Capsicum annuum L. (fruto da páprica), ingrediente não autorizado como fonte de zeaxantina em suplementos alimentares, além de apresentarem quantidade de Caramelo IV acima do limite permitido. O recolhimento dos lotes foi comunicado de forma voluntária pela própria empresa.

A resolução também determinou a apreensão de dois suplementos da empresa Ervas Brasil Indústria: Vitamina C Sucupira com Unha de Gato e Suplemento Alimentar Colesterol. Conforme a Anvisa, a empresa não possui Licença Sanitária nem Alvará de Funcionamento, utilizou ingredientes não autorizados e realizou divulgação irregular, com alegações terapêuticas sem comprovação científica, em desacordo com a legislação sanitária.

Orientação da Anvisa

A Anvisa orienta os consumidores a verificarem os lotes indicados nos rótulos e a não consumirem os produtos atingidos. Quem tiver adquirido algum dos itens deve procurar o serviço de atendimento ao consumidor das empresas responsáveis ou o estabelecimento onde realizou a compra para orientações sobre devolução ou descarte adequado.