Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Anvisa retira de circulação molho de tomate com pedaços de vidro

Mesma resolução também determinou o recolhimento de suplementos alimentares

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/01/2026 - 8:52 h
A decisão faz parte de uma resolução que reúne diferentes medidas sanitárias
A decisão faz parte de uma resolução que reúne diferentes medidas sanitárias -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira, 7, o recolhimento do lote LM283 do molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro, após a identificação de fragmentos de vidro no produto.

A medida integra uma resolução que reúne diferentes ações sanitárias e determina a suspensão da comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo do lote afetado.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Anvisa, o recolhimento foi motivado por um alerta do sistema europeu RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações), que apontou risco grave à segurança alimentar no produto importado para o Brasil. A agência esclareceu que a decisão se restringe exclusivamente ao lote LM283.

Recolhimento de lotes do suplemento alimentar

Na mesma resolução, a Anvisa também determinou o recolhimento de cinco lotes do suplemento alimentar Neovite Visão, destinado à saúde ocular. A proibição abrange os lotes 25G073, S25C004, S25C003, S25C002 e S25G072, com suspensão da fabricação, comercialização, importação, divulgação e consumo.

Segundo o órgão, os suplementos continham Capsicum annuum L. (fruto da páprica), ingrediente não autorizado como fonte de zeaxantina em suplementos alimentares, além de apresentarem quantidade de Caramelo IV acima do limite permitido. O recolhimento dos lotes foi comunicado de forma voluntária pela própria empresa.

Leia Também:

Hemoba está sem estoque de sangue; saiba como doar
Cura? Anvisa aprova medicamento para pacientes com Alzheimer
SUS usará IA e terá rede com hospitais inteligentes; veja o que mudará

A resolução também determinou a apreensão de dois suplementos da empresa Ervas Brasil Indústria: Vitamina C Sucupira com Unha de Gato e Suplemento Alimentar Colesterol. Conforme a Anvisa, a empresa não possui Licença Sanitária nem Alvará de Funcionamento, utilizou ingredientes não autorizados e realizou divulgação irregular, com alegações terapêuticas sem comprovação científica, em desacordo com a legislação sanitária.

Orientação da Anvisa

A Anvisa orienta os consumidores a verificarem os lotes indicados nos rótulos e a não consumirem os produtos atingidos. Quem tiver adquirido algum dos itens deve procurar o serviço de atendimento ao consumidor das empresas responsáveis ou o estabelecimento onde realizou a compra para orientações sobre devolução ou descarte adequado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa fiscalização molho de tomates Saúde vidro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A decisão faz parte de uma resolução que reúne diferentes medidas sanitárias
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

A decisão faz parte de uma resolução que reúne diferentes medidas sanitárias
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

A decisão faz parte de uma resolução que reúne diferentes medidas sanitárias
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

A decisão faz parte de uma resolução que reúne diferentes medidas sanitárias
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x