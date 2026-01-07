SUS usará IA e terá rede com hospitais inteligentes; veja o que mudará

SUS terá nova rede de hospitais inteligentes - Foto: UENDEL GALTER

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)anunciou, nesta quarta-feira, 7, que o Sistema Único de Saúde (SUS) vai receber uma rede nacional de hospitais e serviços de saúde inteligentes integrados com um sistema de medicina de alta precisão.

A proposta visa reunir tecnologia avançada, alta especialização e a cooperação internacional para modernizar o atendimento dos pacientes.

A iniciativa prevê a implantação de 14 UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) automatizadas que vão funcionar de forma interligadas nas cinco regiões, além da construção do primeiro hospital inteligente do Brasil, o Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com o Ministério da Saúde, outras oito unidades hospitalares serão modernizadas “com envolvimento de universidades e secretarias de saúde”. “Não tenho dúvida de que, hoje, nós estamos entrando em uma nova era de inovação para o SUS e para a saúde do país”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

“Não estamos falando só de construção de hospitais, de modernização de UTIs e de hospitais que já existem. Estamos falando de um movimento de incorporação tecnológica, de parcerias de transferência tecnológica”, completou, durante entrevista.

Entenda os hospitais inteligentes do SUS

A rede de hospitais inteligentes vai integrar o programa “Agora Tem Especialistas”, voltado para a expansão do atendimento especializado da rede pública.

Dados oficiais indicam que o uso de tecnologias como as inteligências artificiais (IAs) e “big datas” pode reduzir em até cinco vezes o tempo de espera pelo atendimento de emergência, além de tornar o diagnóstico e a assistência especializada mais rápidos e precisos.

As 14 UTIs vão funcionar de forma interligadas em hospitais selecionados pelo Ministério da Saúde, junto a gestores de 13 estados nas seguintes cidades:

Manaus;

Dourados (MS;

Belém;

Teresina;

Fortaleza;

Recife;

Salvador;

Belo Horizonte;

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Curitiba;

Porto Alegre;

Brasília.

“Serão serviços totalmente digitais, com monitoramento contínuo, integração entre equipamentos e sistemas de informação. A tecnologia auxiliará na previsão de agravos, apoiará decisões clínicas, otimizará avaliações e permitirá a troca de conhecimento entre especialistas em diferentes regiões. Também estarão conectadas a uma central de pesquisa e inovação”, detalhou o ministério.

Primeiro hospital inteligente do Brasil

O primeiro hospital inteligente do Brasil será chamado de “Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP.” O investimento no mesmo será de R$ 1,7 bilhão, sendo garantido a partir de uma cooperação com o Banco do BRICS.

O hospital terá capacidade anual para atender:

180 mil pacientes de emergência e terapia intensiva;

10 mil em neurologia e neurocirurgia;

60 mil consultas ambulatoriais de neurologia.

Somado a isso, a estrutura vai seguir os padrões internacionais de sustentabilidade, com certificação verde e sistemas de acompanhamento de consumo de energia, água e resíduos.