Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

SUS usará IA e terá rede com hospitais inteligentes; veja o que mudará

Mudança vai permitir que os atendimentos sejam mais rápido e precisos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/01/2026 - 15:46 h | Atualizada em 07/01/2026 - 16:10
SUS terá nova rede de hospitais inteligentes
SUS terá nova rede de hospitais inteligentes -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)anunciou, nesta quarta-feira, 7, que o Sistema Único de Saúde (SUS) vai receber uma rede nacional de hospitais e serviços de saúde inteligentes integrados com um sistema de medicina de alta precisão.

A proposta visa reunir tecnologia avançada, alta especialização e a cooperação internacional para modernizar o atendimento dos pacientes.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A iniciativa prevê a implantação de 14 UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) automatizadas que vão funcionar de forma interligadas nas cinco regiões, além da construção do primeiro hospital inteligente do Brasil, o Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com o Ministério da Saúde, outras oito unidades hospitalares serão modernizadas “com envolvimento de universidades e secretarias de saúde”. “Não tenho dúvida de que, hoje, nós estamos entrando em uma nova era de inovação para o SUS e para a saúde do país”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

“Não estamos falando só de construção de hospitais, de modernização de UTIs e de hospitais que já existem. Estamos falando de um movimento de incorporação tecnológica, de parcerias de transferência tecnológica”, completou, durante entrevista.

Leia Também:

Hospital da Mulher integra lista de melhores da rede pública do Brasil
Casos de dengue na Bahia registram queda de mais de 85% em 2025
Médico atualiza estado de saúde de Bolsonaro após queda nesta manhã
Salvador lidera Nordeste entre os melhores hospitais públicos do país

Entenda os hospitais inteligentes do SUS

A rede de hospitais inteligentes vai integrar o programa “Agora Tem Especialistas”, voltado para a expansão do atendimento especializado da rede pública.

Dados oficiais indicam que o uso de tecnologias como as inteligências artificiais (IAs) e “big datas” pode reduzir em até cinco vezes o tempo de espera pelo atendimento de emergência, além de tornar o diagnóstico e a assistência especializada mais rápidos e precisos.

As 14 UTIs vão funcionar de forma interligadas em hospitais selecionados pelo Ministério da Saúde, junto a gestores de 13 estados nas seguintes cidades:

  • Manaus;
  • Dourados (MS;
  • Belém;
  • Teresina;
  • Fortaleza;
  • Recife;
  • Salvador;
  • Belo Horizonte;
  • Rio de Janeiro;
  • São Paulo;
  • Curitiba;
  • Porto Alegre;
  • Brasília.

“Serão serviços totalmente digitais, com monitoramento contínuo, integração entre equipamentos e sistemas de informação. A tecnologia auxiliará na previsão de agravos, apoiará decisões clínicas, otimizará avaliações e permitirá a troca de conhecimento entre especialistas em diferentes regiões. Também estarão conectadas a uma central de pesquisa e inovação”, detalhou o ministério.

Primeiro hospital inteligente do Brasil

O primeiro hospital inteligente do Brasil será chamado de “Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP.” O investimento no mesmo será de R$ 1,7 bilhão, sendo garantido a partir de uma cooperação com o Banco do BRICS.

O hospital terá capacidade anual para atender:

  • 180 mil pacientes de emergência e terapia intensiva;
  • 10 mil em neurologia e neurocirurgia;
  • 60 mil consultas ambulatoriais de neurologia.

Somado a isso, a estrutura vai seguir os padrões internacionais de sustentabilidade, com certificação verde e sistemas de acompanhamento de consumo de energia, água e resíduos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

hospitais inteligentes Saúde sus tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
SUS terá nova rede de hospitais inteligentes
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

SUS terá nova rede de hospitais inteligentes
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

SUS terá nova rede de hospitais inteligentes
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

SUS terá nova rede de hospitais inteligentes
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x