Hemoba está sem estoque de sangue; saiba como doar

Com os feriados prolongados, férias escolares e viagens, janeiro costuma ser marcado pela queda no número de doações de sangue. Desta forma, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) está com os estoques em nível crítico.

A redução compromete diretamente a capacidade de reposição dos estoques, justamente neste período, quando a demanda tende a crescer, devido ao aumento do fluxo nas estradas e, consequentemente, do risco de acidentes de trânsito. A situação eleva a necessidade de transfusões sanguíneas, além do atendimento regular a pacientes em tratamento, cirurgias e emergências.

Atualmente, todos os tipos sanguíneos estão com níveis inferiores a 24 horas de atendimento. O cenário acende um sinal de alerta e exige mobilização imediata dos doadores.

Onde doar?

Em Salvador, o posto temporário no Shopping Bela Vista funciona durante todo o mês de janeiro, de segunda a sábado, das 9h às 18h.

Já as unidades fixas atendem com o seguinte horário: o Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; o Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; o Hospital Ana Nery, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; o Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; e o Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Para informações sobre os horários de atendimento das 20 unidades de coleta no interior do estado, acesse este link.

Quem pode doar?

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, e pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não deve estar em jejum, nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, além de não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento.

É necessário ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. Também é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, válido em todo o território nacional.