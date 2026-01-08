Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRAVE

Hemoba está sem estoque de sangue; saiba como doar

Fundação convoca doadores para colaborar no início do ano

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/01/2026 - 8:08 h | Atualizada em 08/01/2026 - 8:40
Imagem ilustrativa da imagem Hemoba está sem estoque de sangue; saiba como doar
-

Com os feriados prolongados, férias escolares e viagens, janeiro costuma ser marcado pela queda no número de doações de sangue. Desta forma, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) está com os estoques em nível crítico.

A redução compromete diretamente a capacidade de reposição dos estoques, justamente neste período, quando a demanda tende a crescer, devido ao aumento do fluxo nas estradas e, consequentemente, do risco de acidentes de trânsito. A situação eleva a necessidade de transfusões sanguíneas, além do atendimento regular a pacientes em tratamento, cirurgias e emergências.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, todos os tipos sanguíneos estão com níveis inferiores a 24 horas de atendimento. O cenário acende um sinal de alerta e exige mobilização imediata dos doadores.

Onde doar?

Em Salvador, o posto temporário no Shopping Bela Vista funciona durante todo o mês de janeiro, de segunda a sábado, das 9h às 18h.

Já as unidades fixas atendem com o seguinte horário: o Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; o Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; o Hospital Ana Nery, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; o Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; e o Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Leia Também:

Tony Salles e mais: Hemoba lança programação para incentivar doação
Ex-funcionária da Hemoba desvia mais de R$ 500 mil da saúde da Bahia
Hemoba abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil

Para informações sobre os horários de atendimento das 20 unidades de coleta no interior do estado, acesse este link.

Quem pode doar?

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, e pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não deve estar em jejum, nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, além de não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento.

É necessário ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. Também é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, válido em todo o território nacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Doação de Sangue feriados prolongados Hemoba Salvador Saúde transfusões sanguíneas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x