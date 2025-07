Suspeitos de esquartejar motorista por aplicativo são presos na Bahia

Operação foi deflagrada na manhã deste sábado, 19 - Foto: Ascom PCBA

Dois homens suspeitos por envolvimento na morte do motorista por aplicativo Weverton Antônio dos Santos, esquartejado em maio deste ano, em Eunápolis, foram presos na manhã deste sábado, 19. Eles foram alvos da Operação Colecionador, deflagrada pela Polícia Civil contra uma facção criminosa atuante no extremo sul da Bahia.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra um homem, flagrado com imagens de mortes praticadas pela organização. Outro investigado também foi preso em flagrante. Os policiais apreenderam porções de maconha e munições.

Maconha e munições | Foto: Ascom PCBA

Ao todo, quatro pessoas responsáveis pelo homicídio do motorista por aplicativo foram presos em ações policiais. Os acusados permanecem à disposição do Poder Judiciário. Os mandantes do assassinato também já tiveram suas prisões decretadas pela Justiça.

A Operação Colecionador contou com a participação da Força-Tarefa da Polícia Federal em Porto Seguro, da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Eunápolis, da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Comando de Policiamento Regional Extremo Sul da PM, do BOPE, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPBA) e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).