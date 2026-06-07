Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

IRREGULARIDADES NO MEC

TCU pedido de investigação de Flávio Bolsonaro contra nora de Lula

Carla Ariane Trindade é alvo de investigação da PF que trata de irregularidades no MEC

Leo Almeida
Por
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

O Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou uma representação apresentada pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que pedia investigação sobre a destinação de recursos públicos federais envolvendo a empresa Life Tecnologia Educacional, citada em investigações da Polícia Federal sobre supostas irregularidades no Ministério da Educação.

Na ação, Flávio questionava a aplicação de verbas federais e apontava supostos indícios de favorecimento indevido à empresa. Segundo investigações da Polícia Federal, Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), era apontada como uma das pessoas que atuavam junto à empresa nas tratativas envolvendo o ministério, então comandado por Camilo Santana (PT-CE).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ANTES DA COPA

Lula desafia bolsonarismo e adota camisa amarela da Seleção Brasileira
Lula desafia bolsonarismo e adota camisa amarela da Seleção Brasileira imagem

POLÍTICA

STM marca julgamento de recurso que pode custar patente de Bolsonaro
STM marca julgamento de recurso que pode custar patente de Bolsonaro imagem

ESCALA 6X1

PEC do fim da escala 6x1 entra em semana decisiva no Senado
PEC do fim da escala 6x1 entra em semana decisiva no Senado imagem

A PF investiga a suspeita de que ela teria facilitado a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e usado o nome de Lula para conseguir acesso a integrantes do MEC.

Sem elementos

Ao analisar o pedido, o TCU concluiu que não havia elementos suficientes para justificar a abertura de um procedimento próprio na Corte de Contas.

“(...) A peça inicial não apresenta indícios mínimos suficientes de irregularidade ou ilegalidade, pois se fundamenta essencialmente em matérias jornalísticas, desacompanhadas de documentos aptos a individualizar fatos, identificar procedimentos licitatórios ou contratos específicos e delimitar eventuais responsabilidades”, afirmou o tribunal.

Com a decisão, o pedido formulado por Flávio Bolsonaro foi arquivado, mas as investigações conduzidas pela Polícia Federal e outros órgãos responsáveis continuam normalmente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Carla Ariane Trindade Flávio Bolsonaro Lula MEC nora PF TCU

Relacionadas

Mais lidas