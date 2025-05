Teixeira de Freitas comemora 40 anos com ato cívico

Ato marcou comemoração dos 40 anos do município - Foto: Junior Origem | Divulgação Prefeitura de Teixeira de Freitas

Um ato cívico na Praça da Prefeitura, na última sexta-feira, 9, marcou a celebração dos 40 anos da emancipação do município de Teixeira de Freitas. O evento foi marcado pela emoção e reconhecimento do marco histórico.

A solenidade reuniu autoridades, como o prefeito Marcelo Belitardo (União Brasil), e outros representantes do Poder Público. Durante o evento, o gestor reforçou seu compromisso com o município e com a população.

“Quero aqui reafirmar meu compromisso e minha fidelidade com Teixeira de Freitas. Cada conquista em cada setor da administração é fruto da dedicação de servidores comprometidos, que trabalham para tornar nossa cidade um lugar mais feliz para se viver. E nos próximos anos, vamos aplicar cada recurso com responsabilidade, para que Teixeira continue crescendo, se desenvolvendo e ganhando cada vez mais destaque", iniciou Belitardo.

"O nosso objetivo é claro: que o poder público seja um instrumento real de qualidade de vida para toda a população. Vamos continuar buscando uma cidade cada vez melhor para todos”, afirmou o prefeito.

Teixeira de Freitas

Localizada no extremo-sul baiano, Teixeira de Freitas é a oitava maior cidade do estado, e foi fundada a partir do desmembramento dos municípios de Alcobaça e Caravelas.